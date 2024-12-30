Мэрия сообщила, куда пойти в новогодние праздники в Перми

Posted 30 декабря, 08:25
Published 30 декабря, 08:25
Modified 30 декабря, 08:25
Updated 30 декабря, 08:25
На эспланаде в центре города в новогоднюю ночь не будут проводиться масштабные праздничные мероприятия. Сегодня, 30 декабря, здесь открылся ледовый городок «Большое пермское чаепитие», он будет работать и в праздничную ночь. На видеоэкранах запустят трансляцию поздравлений под музыку, сообщает пресс-служба мэрии. Однако ледовые горки закроют для гостей для обеспечения безопасности и предотвращения травматизма.
В разных районах города будут организованы новогодние мероприятия. Жители Орджоникидзевского района смогут провести Новый год под куполом дворца культуры «Искра», а во дворе дома на ул. Барамзиной, 54 праздник устроит ТОС «ДКЖ» — его начало 31 декабря в 20:00. Кроме того, отметить приход Нового 2025 года можно в общественном центре «Вышка-1» (ул. Труда, 61). Вход свободен для всех желающих. Их ожидают танцы, конкурсы и атмосфера праздника.
На набережной Камы открылась резиденция Деда Мороза (0+), которая будет открыта ежедневно с 13:00 до 20:00. Она проработает до 8 января. В резиденции пройдут мастер-классы и интерактивные программы для детей. Помимо этого, на территории большого амфитеатра открыт ледовый каток.
На городской эспланаде для всех горожан и гостей Перми работают интерактивные площадки: