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Posted 30 декабря, 08:25

Published 30 декабря, 08:25

Modified 30 декабря, 08:25

Updated 30 декабря, 08:25

Программа мероприятий в новогодние каникулы в Перми

Мэрия сообщила, куда пойти в новогодние праздники в Перми

30 декабря 2024, 08:25
Фото: properm.ru.

Программа мероприятий в новогодние каникулы в Перми

Сюжет
Праздник
В разных районах города запланированы праздничные программы.

На эспланаде в центре города в новогоднюю ночь не будут проводиться масштабные праздничные мероприятия. Сегодня, 30 декабря, здесь открылся ледовый городок «Большое пермское чаепитие», он будет работать и в праздничную ночь. На видеоэкранах запустят трансляцию поздравлений под музыку, сообщает пресс-служба мэрии. Однако ледовые горки закроют для гостей для обеспечения безопасности и предотвращения травматизма.

В разных районах города будут организованы новогодние мероприятия. Жители Орджоникидзевского района смогут провести Новый год под куполом дворца культуры «Искра», а во дворе дома на ул. Барамзиной, 54 праздник устроит ТОС «ДКЖ» — его начало 31 декабря в 20:00. Кроме того, отметить приход Нового 2025 года можно в общественном центре «Вышка-1» (ул. Труда, 61). Вход свободен для всех желающих. Их ожидают танцы, конкурсы и атмосфера праздника.

На набережной Камы открылась резиденция Деда Мороза (0+), которая будет открыта ежедневно с 13:00 до 20:00. Она проработает до 8 января. В резиденции пройдут мастер-классы и интерактивные программы для детей. Помимо этого, на территории большого амфитеатра открыт ледовый каток.

На городской эспланаде для всех горожан и гостей Перми работают интерактивные площадки:

  • с 3 по 6 января с 13:00 до 17:00 — «Большое пермское чаепитие»;
  • с 3 по 7 января с 13:00 до 17:00 — «Подворье Деда Мороза»;
  • 7 января с 12:00 до 15:00 — «Рождественское гуляние»;
  • также 7 января с 13:00 до 16:00 — концертная программа.
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