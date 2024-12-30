Мэрия сообщила, куда пойти в новогодние праздники в Перми

В разных районах города будут организованы новогодние мероприятия. Жители Орджоникидзевского района смогут провести Новый год под куполом дворца культуры «Искра», а во дворе дома на ул. Барамзиной, 54 праздник устроит ТОС «ДКЖ» — его начало 31 декабря в 20:00. Кроме того, отметить приход Нового 2025 года можно в общественном центре «Вышка-1» (ул. Труда, 61). Вход свободен для всех желающих. Их ожидают танцы, конкурсы и атмосфера праздника.