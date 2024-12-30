properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 декабря, 10:09

Published 30 декабря, 10:09

Modified 30 декабря, 10:11

Updated 30 декабря, 10:11

Пожар в Индустриальном районе Перми унес жизни двух человек

На ночном пожаре в Индустриальном районе погибли две пожилые женщины

30 декабря 2024, 10:09
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Пожар в Индустриальном районе Перми унес жизни двух человек

Причина случившегося устанавливается.

В Перми на ул. Конструкторская в результате пожара погибли два человека. Сообщение о возгорании поступило вчера, 29 декабря, поздним вечером, в 23:21. К месту инцидента выехали 59 человек личного состава и 13 единиц техники, в том числе 48 человек и 10 единиц техники от МЧС России.

Когда первое пожарное подразделение прибыло к месту вызова, то оказалось, что горят жилой одноэтажный дом и пристрой. При ликвидации огня сотрудники МЧС обнаружили тела двух женщин в возрасте 81 года и 63 лет. Пожар был потушен в 00:28, его площадь составила 120 кв. м.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причина случившейся трагедии.

Читайте также:
На пожаре в селе Пелым Пермского края нашли тело мужчиныВо время сильного пожара на улице Восстания пострадали два человекаПожар из-за короткого замыкания унес жизнь пожилого мужчины в Чердынском районе
#Происшествия#Мчс пермского края#Пермь#Пожар#Мчс
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика