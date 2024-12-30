На ночном пожаре в Индустриальном районе погибли две пожилые женщины

Posted 30 декабря, 10:09
Published 30 декабря, 10:09
Modified 30 декабря, 10:11
Updated 30 декабря, 10:11
В Перми на ул. Конструкторская в результате пожара погибли два человека. Сообщение о возгорании поступило вчера, 29 декабря, поздним вечером, в 23:21. К месту инцидента выехали 59 человек личного состава и 13 единиц техники, в том числе 48 человек и 10 единиц техники от МЧС России.
Когда первое пожарное подразделение прибыло к месту вызова, то оказалось, что горят жилой одноэтажный дом и пристрой. При ликвидации огня сотрудники МЧС обнаружили тела двух женщин в возрасте 81 года и 63 лет. Пожар был потушен в 00:28, его площадь составила 120 кв. м.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причина случившейся трагедии.