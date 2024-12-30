На ночном пожаре в Индустриальном районе погибли две пожилые женщины

Когда первое пожарное подразделение прибыло к месту вызова, то оказалось, что горят жилой одноэтажный дом и пристрой. При ликвидации огня сотрудники МЧС обнаружили тела двух женщин в возрасте 81 года и 63 лет. Пожар был потушен в 00:28, его площадь составила 120 кв. м.