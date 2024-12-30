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Posted 30 декабря, 03:30

Published 30 декабря, 03:30

Modified 30 декабря, 03:30

Updated 30 декабря, 03:30

В деревне Числы Пермского края простились с погибшим участником СВО

На СВО погиб житель деревни Числы Нытвенского округа

30 декабря 2024, 03:30
Фото: пресс-служба администрации Нытвенского городского округа.

В деревне Числы Пермского края простились с погибшим участником СВО

Сюжет
Военная операция на Украине
Подробностей о жизни мужчины чиновники не сообщают.

Вчера, 29 декабря, в деревне Числы Нытвенского городского округа простились с погибшим на СВО Геннадием Тиуновым.

Церемония прощания состоялась в местном дворце культуры в 10:00, а гражданская панихида — в 11:00, сообщила пресс-служба администрации округа. Когда мужчина отправился на СВО, кем он работал до этого, власти не уточняют.

СВО началась 24 февраля 2022 года, сроки ее завершения неизвестны. Переговорный процесс между Россией и Украиной заморожен. Осенью 2022 года в России прошла частичная мобилизация населения — было призвано более 300 тыс. человек.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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