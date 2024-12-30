На СВО погиб житель деревни Числы Нытвенского округа

Posted 30 декабря, 03:30
Published 30 декабря, 03:30
Modified 30 декабря, 03:30
Updated 30 декабря, 03:30
Вчера, 29 декабря, в деревне Числы Нытвенского городского округа простились с погибшим на СВО Геннадием Тиуновым.
Церемония прощания состоялась в местном дворце культуры в 10:00, а гражданская панихида — в 11:00, сообщила пресс-служба администрации округа. Когда мужчина отправился на СВО, кем он работал до этого, власти не уточняют.
СВО началась 24 февраля 2022 года, сроки ее завершения неизвестны. Переговорный процесс между Россией и Украиной заморожен. Осенью 2022 года в России прошла частичная мобилизация населения — было призвано более 300 тыс. человек.