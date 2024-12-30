Пермская санавиация начала использовать «искусственную почку»

В этом году специалисты отделения экстренной консультативной скорой помощи краевой клинической больницы вылетали к пациентам 173 раза, на путь ушло более 500 часов. За год было эвакуировано 230 пациентов из разных уголков Прикамья, преимущественно с инфарктом миокарда и акушерско-гинекологической патологией. Кроме того, экстренно эвакуированы 16 детей, пять из них — в возрасте до одного года. Чаще всего, детей перемещают в больницы с помощью вертолетов санавиации с ожогами разной степени тяжести. Всем ребятам была оказана своевременная медицинская помощь.