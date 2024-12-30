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Posted 30 декабря, 14:36

Published 30 декабря, 14:36

Modified 30 декабря, 14:38

Updated 30 декабря, 14:38

Стали известны итоги работы пермской санавиации в 2024 году

Пермская санавиация начала использовать «искусственную почку»

30 декабря 2024, 14:36
Фото: пресс-служба правительства Пермского края.

Стали известны итоги работы пермской санавиации в 2024 году

Сюжет
Медицина в Прикамье
Спасти жизнь мужчине, на которого упало дерево, помог новый аппарат.

Отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи Пермской краевой клинической больницы в текущем году приобрело «искусственную почку» для проведения заместительной терапии почечных функций, аппарат УЗИ экспертного класса, а также систему аутогемотрансфузии, применяемую при массивных кровотечений.

В практике врачей санавиации нередко встречаются случаи, когда пациенту нужно провести гемодиализ на фоне развившейся острой почечной недостаточности. Патология становится следствием тяжелой травмы и противопоказанием для перевозки больного. Для процедуры нужно специальное оборудование, а провести ее может только квалифицированный реаниматолог, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Новый аппарат уже успешно применили в текущем году для помощи пациенту из села Частых. Мужчина получил тяжелую сочетанную травму, когда на него упало дерево. Его экстренно госпитализировали в Нытвенскую центральную районную больницу, куда вызвали бригаду врачей из Перми. После получения данных о состоянии пациента специалисты решили взять портативную «искусственную почку».

В этом году специалисты отделения экстренной консультативной скорой помощи краевой клинической больницы вылетали к пациентам 173 раза, на путь ушло более 500 часов. За год было эвакуировано 230 пациентов из разных уголков Прикамья, преимущественно с инфарктом миокарда и акушерско-гинекологической патологией. Кроме того, экстренно эвакуированы 16 детей, пять из них — в возрасте до одного года. Чаще всего, детей перемещают в больницы с помощью вертолетов санавиации с ожогами разной степени тяжести. Всем ребятам была оказана своевременная медицинская помощь.

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#Общество#Медицина в Прикамье#Пермь#Санавиация#Минздрав#Санитарная авиация
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