Следователи СК занялись проверкой смертельного пожара в Индустриальном районе

В СК России напоминают, что необходимо регулярно проверять исправность газового и печного оборудования и покупать его только в специализированных организациях, имеющих сертификаты. Следите за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов, используйте только заводские электрообогреватели и устанавливайте их на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Также не оставляйте электроприборы без присмотра и не сушите вещи на электрообогревателях.