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Posted 30 декабря, 10:59

Published 30 декабря, 10:59

Modified 30 декабря, 10:59

Updated 30 декабря, 10:59

Следователи проверяют обстоятельства пожара с двумя погибшими женщинами в Перми

Следователи СК занялись проверкой смертельного пожара в Индустриальном районе

30 декабря 2024, 10:59
Фото: ideogram.ai.

Следователи проверяют обстоятельства пожара с двумя погибшими женщинами в Перми

Незадолго до полуночи загорелся частный жилой дом.

Следственный отдел по Индустриальному району Перми СУ СК России по Пермскому краю проводит процессуальную проверку по факту обнаружения тел двух женщин во время тушения пожара.

Предварительно, ночью 29 декабря в частном доме на ул. Конструкторская произошел пожар, причиной которого стало неосторожное обращение с электроприборами. Во время тушения огня обнаружены тела 81-летней и 63-летней женщины. Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления, сейчас следователь провел осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, чтобы установить причину инцидента и гибели людей. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

В СК России напоминают, что необходимо регулярно проверять исправность газового и печного оборудования и покупать его только в специализированных организациях, имеющих сертификаты. Следите за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов, используйте только заводские электрообогреватели и устанавливайте их на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Также не оставляйте электроприборы без присмотра и не сушите вещи на электрообогревателях.

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