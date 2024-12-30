Следователи СК занялись проверкой смертельного пожара в Индустриальном районе

Posted 30 декабря, 10:59
Published 30 декабря, 10:59
Modified 30 декабря, 10:59
Updated 30 декабря, 10:59
Следственный отдел по Индустриальному району Перми СУ СК России по Пермскому краю проводит процессуальную проверку по факту обнаружения тел двух женщин во время тушения пожара.
Предварительно, ночью 29 декабря в частном доме на ул. Конструкторская произошел пожар, причиной которого стало неосторожное обращение с электроприборами. Во время тушения огня обнаружены тела 81-летней и 63-летней женщины. Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления, сейчас следователь провел осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, чтобы установить причину инцидента и гибели людей. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.
В СК России напоминают, что необходимо регулярно проверять исправность газового и печного оборудования и покупать его только в специализированных организациях, имеющих сертификаты. Следите за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов, используйте только заводские электрообогреватели и устанавливайте их на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Также не оставляйте электроприборы без присмотра и не сушите вещи на электрообогревателях.