Стало известно, что тревожило пермяков в 2024 году

По общему уровню тревожности Пермский край не вошел в десятку самых тревожных, невозмутимых или уравновешенных регионов. Самым «встревоженным» регионом осталась Москва, однако по сравнению с прошлым годом индекс тревожности в ней снизился. Чаще всего, жителей столицы беспокоят снижение курса рубля, мигранты и замедление YouTube. Кроме того, в тройку встревоженных регионов вошли Курская и Белгородская области, которые подвергаются атакам со стороны ВСУ.