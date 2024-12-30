Стало известно, что тревожило пермяков в 2024 году

Posted 30 декабря, 07:20
Published 30 декабря, 07:20
Modified 30 декабря, 07:20
Updated 30 декабря, 07:20
Аналитики выяснили, что сильнее всего тревожило жителей Прикамья в текущем году. На первом месте оказалось замедление работы видеохостинга YouTube, а затем рост цен. «Бронза» рейтинга досталась финансовому и телефонному мошенничеству, пишет интернет-газета «Текст» со ссылкой на исследование «Национальный индекс тревожности россиян. КРОС».
По общему уровню тревожности Пермский край не вошел в десятку самых тревожных, невозмутимых или уравновешенных регионов. Самым «встревоженным» регионом осталась Москва, однако по сравнению с прошлым годом индекс тревожности в ней снизился. Чаще всего, жителей столицы беспокоят снижение курса рубля, мигранты и замедление YouTube. Кроме того, в тройку встревоженных регионов вошли Курская и Белгородская области, которые подвергаются атакам со стороны ВСУ.
Исследование КРОС основывается на анализе СМИ и публикаций в социальных сетях. В целом в уходящем году россиян стала меньше тревожить тема СВО, уступив место бытовым проблемам, таким как рост цен и мошенники.