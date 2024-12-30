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Posted 30 декабря, 13:15

Published 30 декабря, 13:15

Modified 30 декабря, 13:15

Updated 30 декабря, 13:15

30 декабря скончался известный пермский иллюзионист Владимир Данилин

Ушел из жизни всемирно известный пермский иллюзионист Владимир Данилин

30 декабря 2024, 13:15
Фото: пресс-служба театра «Данилин».

30 декабря скончался известный пермский иллюзионист Владимир Данилин

Мастер вдохновил не одно поколение зрителей.

Ушел из жизни всемирно известный иллюзионист, почетный гражданин Перми Владимир Данилин. Ему было 73 года, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Прикамья Эдуард Соснин. Мужчина ушел из жизни сегодня, 30 декабря.

Владимир Николаевич был всемирно известным иллюзионистом, руководил театром «Иллюзион» и вдохновил не одно поколение зрителей. Был удостоен званий Заслуженного и Народного артиста РСФСР, вкладывал душу в свои выступления. Кроме того, Владимир Данилин был профессором Пермского государственного института искусств, где передавал знания и опыт студентам. Коллектив театра «Данилин» обещает позже в социальных сетях сообщить, где и когда пройдет прощание с маэстро.

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#Общество#Пермь#Искусство#Театр#Иллюзионист#Утрата
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