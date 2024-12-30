Ушел из жизни всемирно известный пермский иллюзионист Владимир Данилин

Posted 30 декабря, 13:15
Published 30 декабря, 13:15
Modified 30 декабря, 13:15
Updated 30 декабря, 13:15
Ушел из жизни всемирно известный иллюзионист, почетный гражданин Перми Владимир Данилин. Ему было 73 года, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Прикамья Эдуард Соснин. Мужчина ушел из жизни сегодня, 30 декабря.
Владимир Николаевич был всемирно известным иллюзионистом, руководил театром «Иллюзион» и вдохновил не одно поколение зрителей. Был удостоен званий Заслуженного и Народного артиста РСФСР, вкладывал душу в свои выступления. Кроме того, Владимир Данилин был профессором Пермского государственного института искусств, где передавал знания и опыт студентам. Коллектив театра «Данилин» обещает позже в социальных сетях сообщить, где и когда пройдет прощание с маэстро.