В МЧС рассказали, какие петарды не испортят пермякам Новый год

Posted 30 декабря, 17:33
Published 30 декабря, 17:33
Modified 30 декабря, 17:35
Updated 30 декабря, 17:35
С приближением новогодних праздников напоминаем о важности соблюдения мер безопасности при использовании пиротехнической продукции, напоминают в Минтербезопасности Пермского края.
А в МЧС рассказывают, что горе-пиротехники уже чуть было не устроили проблемы себе и соседям к Новому году: «Горе-маги устроили опасные игры: пускали салюты из окна квартиры и во дворах многоэтажек. Чудом удалось избежать трагедии». В ведомстве напоминают, что употребление алкоголя и запуск фейерверка не совместимы.
Неправильное и рискованное использование пиротехнических изделий связано с серьезными проблемами, предупреждают в Минтербезопасности:
Силовики напоминают пермякам, что покупать пиротехнику нужно только в специализированных магазинах. При продаже пиротехнических изделий, а особенно на развалах, стихийных рынках и на улице могут встречаться подделки и товары неизвестных производителей.
Если Вы всё же решили приобрести пиротехнику, необходимо помнить о следующих правилах: