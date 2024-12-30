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Posted 30 декабря, 17:33

Published 30 декабря, 17:33

Modified 30 декабря, 17:35

Updated 30 декабря, 17:35

В МЧС рассказали, какие петарды не испортят пермякам Новый год

В МЧС рассказали, какие петарды не испортят пермякам Новый год

30 декабря 2024, 17:33
Фото: properm.ru.
Пермяков предостерегли от использования контрафактных и поддельных пиротехнических изделий.

С приближением новогодних праздников напоминаем о важности соблюдения мер безопасности при использовании пиротехнической продукции, напоминают в Минтербезопасности Пермского края.

А в МЧС рассказывают, что горе-пиротехники уже чуть было не устроили проблемы себе и соседям к Новому году: «Горе-маги устроили опасные игры: пускали салюты из окна квартиры и во дворах многоэтажек. Чудом удалось избежать трагедии». В ведомстве напоминают, что употребление алкоголя и запуск фейерверка не совместимы.

Неправильное и рискованное использование пиротехнических изделий связано с серьезными проблемами, предупреждают в Минтербезопасности:

  • возможны травмы, увечья и даже летальный исход.
  • химические вещества, выделяющиеся после применения пиротехники, могут вызвать респираторные и сердечно-сосудистые заболевания.
  • некачественная продукция может привести к пожарам и порче имущества.

Силовики напоминают пермякам, что покупать пиротехнику нужно только в специализированных магазинах. При продаже пиротехнических изделий, а особенно на развалах, стихийных рынках и на улице могут встречаться подделки и товары неизвестных производителей.

Если Вы всё же решили приобрести пиротехнику, необходимо помнить о следующих правилах:

  • покупать пиротехнические изделия можно только в специализированных стационарных торговых точках;
  • пиротехническое изделие должно иметь обязательный сертификат или знак соответствия;
  • изделие должно быть в заводской упаковке, иметь инструкцию по эксплуатации;
  • изделие не должно иметь следов порчи или истечения срока годности;
  • использование пиротехнических изделий необходимо производить строго в соответствии с их инструкцией по применению, на безопасном расстоянии от людей и объектов;
  • продажа пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста, и их использование несовершеннолетними запрещены.
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#Происшествия#Общество#Мчс#Горе-пиротехник#Пиротехник#МЧС России
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