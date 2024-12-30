В МЧС рассказали, какие петарды не испортят пермякам Новый год

А в МЧС рассказывают, что горе-пиротехники уже чуть было не устроили проблемы себе и соседям к Новому году: «Горе-маги устроили опасные игры: пускали салюты из окна квартиры и во дворах многоэтажек. Чудом удалось избежать трагедии». В ведомстве напоминают, что употребление алкоголя и запуск фейерверка не совместимы.