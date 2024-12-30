В ЗАГС Пермского края рассказали, сколько пар поженятся в последний день 2024 года

Posted 30 декабря, 05:27
Published 30 декабря, 05:27
Modified 30 декабря, 05:27
Updated 30 декабря, 05:27
В комитете ЗАГС Пермского края подвели итоги уходящего 2024 года. В этом году зарегистрировали свой брак более 1 тыс. пар региона. В последнюю красивую дату года — 24.12.2024 — узаконили отношения 102 пары, а в канун Нового года решили расписаться 147 пар молодоженов.
К слову, последним днем заключения брака в отделах ЗАГС в 2024-м станет 31 декабря. В этот день в Пермском крае зарегистрирует брак одна пара молодоженов — они подали заявление в отдел ЗАГС Суксунского округа. По народной примете, пару, поженившуюся в декабре, всю жизнь будут сопровождать любовь и нежность. А всего в Прикамье в уходящем году зарегистрировано 14 043 брака.