В ЗАГС Пермского края рассказали, сколько пар поженятся в последний день 2024 года

К слову, последним днем заключения брака в отделах ЗАГС в 2024-м станет 31 декабря. В этот день в Пермском крае зарегистрирует брак одна пара молодоженов — они подали заявление в отдел ЗАГС Суксунского округа. По народной примете, пару, поженившуюся в декабре, всю жизнь будут сопровождать любовь и нежность. А всего в Прикамье в уходящем году зарегистрировано 14 043 брака.