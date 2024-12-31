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Posted 31 декабря, 07:55

Published 31 декабря, 07:55

Modified 31 декабря, 07:56

Updated 31 декабря, 07:56

Автомобилистов Прикамья предупреждают о сильном ветре с порывами до 16 м/с

Автомобилистов Прикамья предупреждают о сильном ветре и метелях

31 декабря 2024, 07:55
Фото: Госавтоинспекция Пермского края.

Автомобилистов Прикамья предупреждают о сильном ветре с порывами до 16 м/с

Сюжет
Пермская езда
В связи с ухудшением погоды Госавтоинспекция Пермского края перешла на усиленный режим несения службы.

Госавтоинспекция Пермского края призывает автомобилистов к повышенной осторожности в связи с ухудшением погодных условий.

По данным метеорологов, в регионе в ближайшие часы ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 7–12 м/с, временами с порывами до 16 м/с. За счёт сильного ветра будут формироваться метели.

В этой связи Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения проявить максимальную внимательность и осторожность. Снегопады могут существенно ухудшить видимость на дорогах, увеличить скользкость покрытия и создать опасные условия для движения. На проезжей части возможно образование снежного наката.

В связи с ухудшением погодных условий сотрудники Госавтоинспекции перешли на усиленный режим несения службы.

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#Происшествия#Пермская езда#Пермь#Госавтоинспекция#Ухудшение погоды#Госавтоинспекция Прикамья
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