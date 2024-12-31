Автомобилистов Прикамья предупреждают о сильном ветре и метелях

В этой связи Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения проявить максимальную внимательность и осторожность. Снегопады могут существенно ухудшить видимость на дорогах, увеличить скользкость покрытия и создать опасные условия для движения. На проезжей части возможно образование снежного наката.