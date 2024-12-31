Автомобилистов Прикамья предупреждают о сильном ветре и метелях

Posted 31 декабря, 07:55
Published 31 декабря, 07:55
Modified 31 декабря, 07:56
Updated 31 декабря, 07:56
Госавтоинспекция Пермского края призывает автомобилистов к повышенной осторожности в связи с ухудшением погодных условий.
По данным метеорологов, в регионе в ближайшие часы ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 7–12 м/с, временами с порывами до 16 м/с. За счёт сильного ветра будут формироваться метели.
В этой связи Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения проявить максимальную внимательность и осторожность. Снегопады могут существенно ухудшить видимость на дорогах, увеличить скользкость покрытия и создать опасные условия для движения. На проезжей части возможно образование снежного наката.
В связи с ухудшением погодных условий сотрудники Госавтоинспекции перешли на усиленный режим несения службы.