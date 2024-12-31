ФК «Амкар Пермь» подписал 27-летнего нападающего

Posted 31 декабря, 07:17
Published 31 декабря, 07:17
Modified 31 декабря, 07:19
Updated 31 декабря, 07:19
Футбольный клуб «Амкар Пермь» подписал контракт с 27-летним нападающим Никитой Голдобиным, воспитанником пермской академии «Амкар». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее игрок выступал за молодёжные составы «Амкара» и «Рубина», пермскую «Звезду», а также московскую «Родину». В сезоне 2021/2022 в составе «Родины» стал лучшим бомбардиром 3 группы Второй лиги с 19 забитыми мячами в 31 матче.
Закончились арендные соглашения у футболистов «Амкар Пермь» Джамала Дибиргаджиева и Данила Капустянского. Также клуб покинули Антон Бочаров и Хазбулат Хамхоев.