Из украинского плена вернулись четверо пермяков

Posted 31 декабря, 05:17
Published 31 декабря, 05:17
Modified 31 декабря, 05:18
Updated 31 декабря, 05:18
При обмене военнопленными в Россию вернулись четверо пермяков. Об этом в соцсетях сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.
Среди вернувшихся жителей Прикамья — все контрактники. Они выходцы из Перми, Березников, Нытвы. Всего в Россию из Украины в рамках проведенного 30 декабря обмена вернулось 150 военнопленных.
Еще пять жителей Пермского края вернулись из украинского плена в сентябре. Это произошло во время 56-го обмена военнопленными между Россией и Украиной. Все пять наших земляков — солдаты срочной службы с курского направления.