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Posted 31 декабря, 05:17

Published 31 декабря, 05:17

Modified 31 декабря, 05:18

Updated 31 декабря, 05:18

Из украинского плена вернулись четверо пермяков-контрактников

Из украинского плена вернулись четверо пермяков

31 декабря 2024, 05:17
Фото: Архив/ВКонтакте/Игорь Сапко.

Из украинского плена вернулись четверо пермяков-контрактников

Сюжет
Военная операция на Украине
Все они контрактники, выходцы из Перми, Березников и Нытвы

При обмене военнопленными в Россию вернулись четверо пермяков. Об этом в соцсетях сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

Среди вернувшихся жителей Прикамья — все контрактники. Они выходцы из Перми, Березников, Нытвы. Всего в Россию из Украины в рамках проведенного 30 декабря обмена вернулось 150 военнопленных.

Еще пять жителей Пермского края вернулись из украинского плена в сентябре. Это произошло во время 56-го обмена военнопленными между Россией и Украиной. Все пять наших земляков — солдаты срочной службы с курского направления.

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#Военная операция на Украине#Сво
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