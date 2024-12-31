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Posted 31 декабря, 07:45

Published 31 декабря, 07:45

Modified 31 декабря, 07:47

Updated 31 декабря, 07:47

Новый год к нам мчится. Чего мы точно ждем от него для нас и наших читателей

Новый год к нам мчится. Чего мы точно ждем от него для нас и наших читателей

31 декабря 2024, 07:45
Ольга Седурина
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
Уходит 2024 год, очень длинный и очень короткий одновременно. Чего мы ждем от нового года и чего хотим пожелать — новогодняя колонка от Properm.ru.

Можете себе представить: незаметно для самих себя мы прожили почти четверть века в новом тысячелетии. Вряд ли каждый из нас каждый день задумывается о подобных высоки материях, но это уже почти свершившийся факт. Каким были эти два с половиной десятилетия для всех нас вместе взятых и для каждого отдельно — вопрос открытый. Потому что умещать их в одно слово: «непростые» — банально. Ну и когда бывали «простые» для всего человечества времена — большой вопрос.

Можем от себя сказать одно: редакция Properm.ru прожила со своими читателями большую часть этой четверти века: 17 лет. Через год мы станем совсем совершеннолетними.

Не знаем, как вы, а мы за свои 17 из 25 точно поняли, что самое важное для нас — это доверие. Мы же взрослые люди, и как ни крути, на работе мы проводим треть жизни, 8 из 24 часов. И по сути (хотелось бы) чтобы на работе было как во «втором доме». А в семье, сами знаете, без доверия ничего никогда не сложится. Никакие богатства мира не помогут и не сделают счастливыми людей, которые, что называется, «держат камень за пазухой».

Поэтому, не побоимся быть банальными, и скажем первое важное, чего бы мы хотели от нового года. Знаете, когда последний месяц читаем в разных официальных пресс-релизах и выступлениях, что завершается «год семьи», это вызывает недоумение. Потому что каждый год — это год семьи, год самых близких и родных людей. А значит самое важное, чего мы ждем для себя и для наших читателей, это счастья и спокойствия для близких и родных. Того, чего часто нам в этой четверти века недоставало, и того, что зависит только от нас самих: погода в доме.

Входят ли в круг ваших самых близких ваши друзья — решать вам. Многие слова про дружбу и друзей опять будут выглядеть банальными. Важно одно (второе), желаем вам друзей рядом. Настоящих, реальных, и не виртуальных, готовых протянуть руку в любой ситуации.

Третье важное, о чем мы уже упомянули выше: в начале второй четверти века желаем себе (обязательно) и нашим любимым читателям любимой работы, чтобы треть жизни прошли с удовольствием. Тратить жизнь на нелюбимое занятие — непозволительная роскошь. Непозволительная с любой точки зрения. Какие бы деньги это занятие не приносили.

Мы можем ошибаться, но если эти три важных на наш взгляд момента в жизни присутствуют, то никакие штормы и испытания временем, огнем, водой или медными трубами не играют большой роли. Когда домашние ждут тебя вечером к ужину за большим столом. Когда коллеги встречают тебя с новыми идеями и горящими глазами каждое утро. Когда в любое время суток ты знаешь, что у тебя есть друг и он всегда рядом, где бы ты не был.

Мы не будем здесь в новогодний вечер говорить о том, что и так понятно всем и каждого, просто попросим Деда Мороза о том, чтобы все семьи дождались своих дедушек, пап и сыновей, а коллективы — коллег. Живыми и счастливыми.

Мы не хотим сегодня портить настроение себе и нашим читателям пожеланиями про деньги и доходы. И не станем говорить, что не в них счастье. Не будем напоминать о коррупционерах и взяточниках. Просто хотим, чтобы первого стало больше, а вторых Дед Мороз увез в своих санях куда подальше.

Скажем самое главное: давайте просто ценить, беречь и уважать друг друга. Чтобы провести в крепком здоровье и хорошей компании, среди близких людей еще не одну четверть столетия. А мы будем рядом: как всегда, рассказывать с долей скепсиса, иронии и здравого смысла про Пермь и пермяков.

Всегда ваша редакция Properm.ru

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#Ольга Седурина#Мнения#Общество#Новый год
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