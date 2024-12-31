Новый год к нам мчится. Чего мы точно ждем от него для нас и наших читателей

Поэтому, не побоимся быть банальными, и скажем первое важное, чего бы мы хотели от нового года. Знаете, когда последний месяц читаем в разных официальных пресс-релизах и выступлениях, что завершается «год семьи», это вызывает недоумение. Потому что каждый год — это год семьи, год самых близких и родных людей. А значит самое важное, чего мы ждем для себя и для наших читателей, это счастья и спокойствия для близких и родных. Того, чего часто нам в этой четверти века недоставало, и того, что зависит только от нас самих: погода в доме.