Объявлены дата и место прощания с Владимиром Данилиным

Владимир Николаевич был всемирно известным иллюзионистом, руководил театром «Иллюзион» и вдохновил не одно поколение зрителей. Был удостоен званий Заслуженного и Народного артиста РСФСР, вкладывал душу в свои выступления. Кроме того, Владимир Данилин был профессором Пермского государственного института искусств, где передавал знания и опыт студентам.