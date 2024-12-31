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Posted 31 декабря, 05:59

Published 31 декабря, 05:59

Modified 31 декабря, 06:25

Updated 31 декабря, 06:25

Прощание с Владимиром Данилиным пройдёт 2 января

Объявлены дата и место прощания с Владимиром Данилиным

31 декабря 2024, 05:59
Фото: пресс-служба театра «Данилин».

Прощание с Владимиром Данилиным пройдёт 2 января

С известным фокусником и политиком можно проститься 2 января.

Церемонию прощания с почетным гражданином Перми, фокусником и руководителем театра «Данилин» и экс-депутатом краевого парламента Владимиром Данилиным проведут 2 января в Органном зале филармонии. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Прикамья.

Начало гражданской панихиды в 12:00.

Ушел из жизни всемирно известный иллюзионист, почетный гражданин Перми Владимир Данилин 30 декабря. Ему было 73 года.

Владимир Николаевич был всемирно известным иллюзионистом, руководил театром «Иллюзион» и вдохновил не одно поколение зрителей. Был удостоен званий Заслуженного и Народного артиста РСФСР, вкладывал душу в свои выступления. Кроме того, Владимир Данилин был профессором Пермского государственного института искусств, где передавал знания и опыт студентам.

#Общество#Пермь#Владимир данилин#Данилин
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