Объявлены дата и место прощания с Владимиром Данилиным

Posted 31 декабря, 05:59
Published 31 декабря, 05:59
Modified 31 декабря, 06:25
Updated 31 декабря, 06:25
Церемонию прощания с почетным гражданином Перми, фокусником и руководителем театра «Данилин» и экс-депутатом краевого парламента Владимиром Данилиным проведут 2 января в Органном зале филармонии. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Прикамья.
Начало гражданской панихиды в 12:00.
Ушел из жизни всемирно известный иллюзионист, почетный гражданин Перми Владимир Данилин 30 декабря. Ему было 73 года.
Владимир Николаевич был всемирно известным иллюзионистом, руководил театром «Иллюзион» и вдохновил не одно поколение зрителей. Был удостоен званий Заслуженного и Народного артиста РСФСР, вкладывал душу в свои выступления. Кроме того, Владимир Данилин был профессором Пермского государственного института искусств, где передавал знания и опыт студентам.