Отменены все представления одного из двух спектаклей детской сцены Театра-Театра

«Алиса в стране чудес» должна была представать перед зрителями в нескольких пространствах, где актеры будут петь и загадывать загадки, а дети — собирать свою мелодию и разгадывать загадки. В некоторых сценах используются проекции, а в некоторых — играют артисты. «Алиса…» — это интерактивная опера-бродилка по сказочным локациям. «Алиса в стране чудес» предлагает зрителям побродить и посетить разные комнаты, в которых живут персонажи. Актеры поют и предлагают ребятам и их родителям не только встретиться с героями сказки, но и выполнить интересные задания. Например, «раскрасить» цветы в саду у Королевы, собрать кота или даже сыграть на грибах. Длительность спектакля составляет 55 минут.