properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 декабря, 10:11

Published 31 декабря, 10:11

Modified 31 декабря, 10:13

Updated 31 декабря, 10:13

В пермском «Театре-Тятрике» отменили показы спектакля

Отменены все представления одного из двух спектаклей детской сцены Театра-Театра

31 декабря 2024, 10:11
Фото: Кирилл Козлов. properm.ru.

В пермском «Театре-Тятрике» отменили показы спектакля

Сюжет
Детский мир
Необходимо доработать техническое оснащение спектакля, считают в театре.

Детская сцена «Театр-Тятрик» отменила все показы детского спектакля «Алиса в стране чудес». Такое решение принято из-за технической неготовности спектакля к показам, сообщает пресс-служба учреждения культуры.

Премьера спектакля прошла 27 декабря. «И благодаря обратной связи со зрителями стало понятно, что спектакль надо доработать. В доработке нуждается техническая „начинка“ премьеры, чтобы у зрителей создавался нужный эффект сказочности», — отмечают в театре.

Поэтому показы в декабре и январе пройдут в закрытом режиме, а всем зрителям, купившим билеты, вернут деньги. После окончания тестового период в театре пообещали показать спектакль для всех зрителей. Сейчас идет возврат денег зрителям, купившим билеты на ближайшие спектакли.

«Алиса в стране чудес» должна была представать перед зрителями в нескольких пространствах, где актеры будут петь и загадывать загадки, а дети — собирать свою мелодию и разгадывать загадки. В некоторых сценах используются проекции, а в некоторых — играют артисты. «Алиса…» — это интерактивная опера-бродилка по сказочным локациям. «Алиса в стране чудес» предлагает зрителям побродить и посетить разные комнаты, в которых живут персонажи. Актеры поют и предлагают ребятам и их родителям не только встретиться с героями сказки, но и выполнить интересные задания. Например, «раскрасить» цветы в саду у Королевы, собрать кота или даже сыграть на грибах. Длительность спектакля составляет 55 минут.

Ранее Properm.ru писали, что вторая сцена откроется в здании-«пирамиде» на ул. Крисанова, 12в. Руководство культурного учреждения назвало ее «Театр-Тятрик». В феврале 2025 года в здании откроются также школа актерского мастерства и кафе с детским меню от зож-кафе «Огород». Для зрителей построена камерная сцена с залом на 73 места, на которой будут показаны спектакли разных жанров: бэби-театр, театр теней и кукол, мультимедийные, экспериментальные, драматические и музыкальные постановки.

Читайте также:
Анонсирована дата премьеры первого спектакля на детской сцене пермского Театра-ТеатраТеатр-Театр обменивает билеты на гоголевскую «Женитьбу» на лисью шкуруВ Соликамске горе-мамашу приговорили за избиение своих троих детей
#Пермь#Детский мир#Культура#Театр-театр#Спектакль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика