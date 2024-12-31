Отменены все представления одного из двух спектаклей детской сцены Театра-Театра

Posted 31 декабря, 10:11
Published 31 декабря, 10:11
Modified 31 декабря, 10:13
Updated 31 декабря, 10:13
Детская сцена «Театр-Тятрик» отменила все показы детского спектакля «Алиса в стране чудес». Такое решение принято из-за технической неготовности спектакля к показам, сообщает пресс-служба учреждения культуры.
Премьера спектакля прошла 27 декабря. «И благодаря обратной связи со зрителями стало понятно, что спектакль надо доработать. В доработке нуждается техническая „начинка“ премьеры, чтобы у зрителей создавался нужный эффект сказочности», — отмечают в театре.
Поэтому показы в декабре и январе пройдут в закрытом режиме, а всем зрителям, купившим билеты, вернут деньги. После окончания тестового период в театре пообещали показать спектакль для всех зрителей. Сейчас идет возврат денег зрителям, купившим билеты на ближайшие спектакли.
«Алиса в стране чудес» должна была представать перед зрителями в нескольких пространствах, где актеры будут петь и загадывать загадки, а дети — собирать свою мелодию и разгадывать загадки. В некоторых сценах используются проекции, а в некоторых — играют артисты. «Алиса…» — это интерактивная опера-бродилка по сказочным локациям. «Алиса в стране чудес» предлагает зрителям побродить и посетить разные комнаты, в которых живут персонажи. Актеры поют и предлагают ребятам и их родителям не только встретиться с героями сказки, но и выполнить интересные задания. Например, «раскрасить» цветы в саду у Королевы, собрать кота или даже сыграть на грибах. Длительность спектакля составляет 55 минут.
Ранее Properm.ru писали, что вторая сцена откроется в здании-«пирамиде» на ул. Крисанова, 12в. Руководство культурного учреждения назвало ее «Театр-Тятрик». В феврале 2025 года в здании откроются также школа актерского мастерства и кафе с детским меню от зож-кафе «Огород». Для зрителей построена камерная сцена с залом на 73 места, на которой будут показаны спектакли разных жанров: бэби-театр, театр теней и кукол, мультимедийные, экспериментальные, драматические и музыкальные постановки.