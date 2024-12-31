Пермский автобус попал в ДТП в Самарской области

Posted 31 декабря, 13:01
Published 31 декабря, 13:01
Modified 31 декабря, 13:03
Updated 31 декабря, 13:03
Вчера, 30 декабря, на автодороге М5-Урал в Самарской области произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса из Пермского края и легкового автомобиля «Лада Веста». Подробности сообщают в СУ СКР по Самарской области.
По предварительным данным, женщина-водитель легковушки не предоставила преимущество автобусу, что привело к столкновению. Женщина погибла на месте.
В аварии пострадали несколько пассажиров автобуса, включая несовершеннолетних, которым оказали медицинскую помощь.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при перевозке людей пассажирским транспортом. Допрашиваются водитель и пассажиры автобуса, очевидцы ДТП, представители компании-перевозчика.
Утром 28 декабря на территории Березниковского городского округа произошло смертельное ДТП. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте автоаварии, 20-летний пассажир госпитализирован.