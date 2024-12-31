Сегодня и завтра каток на пермской эспланаде работать не будет

Posted 31 декабря, 08:52
Published 31 декабря, 08:52
Modified 31 декабря, 08:54
Updated 31 декабря, 08:54
В связи с погодными условиями Бионорд Каток на площади перед Театром закрыт, предупреждает краевое минспорта.
Основной каток не будет работать 31 декабря и 1 января, далее — в зависимости от погоды. Детский каток для самых юных пермяков работает без изменений.
В ведомстве напоминают, что безопасным для катания является температурный режим от -5 до -20 градусов. При температуре выше и ниже, а также в дни аномальных снегопадов каток закрывается.
Записаться на каток можно на сайте. В личном кабинете будет сформирован QR-код, который можно распечатать или сохранить на телефон и показать контролеру перед катанием. График работы катка: