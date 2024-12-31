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Posted 31 декабря, 08:52

Published 31 декабря, 08:52

Modified 31 декабря, 08:54

Updated 31 декабря, 08:54

Основной каток на пермской эспланаде не будет работать 31 декабря и 1 января

Сегодня и завтра каток на пермской эспланаде работать не будет

31 декабря 2024, 08:52
Фото: минспорта Пермского края.

Основной каток на пермской эспланаде не будет работать 31 декабря и 1 января

Сюжет
Эспланада
Его закрытие связано с погодными условиями.

В связи с погодными условиями Бионорд Каток на площади перед Театром закрыт, предупреждает краевое минспорта.

Основной каток не будет работать 31 декабря и 1 января, далее — в зависимости от погоды. Детский каток для самых юных пермяков работает без изменений.

В ведомстве напоминают, что безопасным для катания является температурный режим от -5 до -20 градусов. При температуре выше и ниже, а также в дни аномальных снегопадов каток закрывается.

Записаться на каток можно на сайте. В личном кабинете будет сформирован QR-код, который можно распечатать или сохранить на телефон и показать контролеру перед катанием. График работы катка:

  • Ежедневно с 10:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье — на час дольше, до 23:00;
  • Технические часы: с 16:00 до 17:00. Каток будет закрыт на техническое обслуживание, чтобы освежить лед.
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