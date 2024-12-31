Стало известно, какая погода будет в новогоднюю ночь и последующие дни в Перми

В последний день 2024 года ожидаются умеренные снегопады с сильным ветром на всю территорию края. На востоке края может быть сильный снег. В Перми снег и метель в первой половине дня, затем прекращение осадков, выпадет 3-5 мм. Температура воздуха после прохождения фронта повысится до -2…-4˚, и ветер ослабеет. Утром же порывы ветра могут быть до 15 м/с. В Новогоднюю ночь в Перми будет слабый снег и около -5˚, по краю -2…-7 ˚. Ветер не более 3-8 м/с.