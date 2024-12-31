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Posted 31 декабря, 04:57

Published 31 декабря, 04:57

Modified 31 декабря, 04:58

Updated 31 декабря, 04:58

Синоптики обнародовали прогноз погоды на 31 декабря, 1–3 января в Перми

Стало известно, какая погода будет в новогоднюю ночь и последующие дни в Перми

31 декабря 2024, 04:57
Фото: Изображение Midjourney.

Синоптики обнародовали прогноз погоды на 31 декабря, 1–3 января в Перми

Сюжет
Хэппи нью еар
В целом новогодние каникулы в Прикамье будут теплыми, похолодает лишь к концу праздников.

Пермские синоптики з ГИС-центра ПГНИУ рассказали, какой погода в Прикамье будет сегодня, 31 декабря и в первые дни Нового года.

В последний день 2024 года ожидаются умеренные снегопады с сильным ветром на всю территорию края. На востоке края может быть сильный снег. В Перми снег и метель в первой половине дня, затем прекращение осадков, выпадет 3-5 мм. Температура воздуха после прохождения фронта повысится до -2…-4˚, и ветер ослабеет. Утром же порывы ветра могут быть до 15 м/с. В Новогоднюю ночь в Перми будет слабый снег и около -5˚, по краю -2…-7 ˚. Ветер не более 3-8 м/с.

1 января на юге Пермского края ожидается сильный снегопад до 6-8 мм осадков, в Перми днем умеренный снег (2-4 мм), на севере влияние циклона не скажется и будет лишь слабый снег. Температура воздуха -3…-8˚ с похолоданием к вечеру до -10 ˚, в Перми -5…-7 ˚ и также вечером немного похолодает.

В ночь на 2 января будет облачно, но без осадков и -5…-10˚. Ожидаются слабые и умеренные снегопады, но потепления пока не будет. Температура воздуха днем -4…-9˚, и лишь на юго-западе вечером может быть ближе к 0˚.

3 января ожидается кратковременное, но интенсивное потепление. Ночью умеренный снегопад на большей части края, на востоке сильный (в районе Губахи может быть 8-10 мм осадков). Затем утром в южные и центральные районы придет оттепель до 0…+2˚. В Перми также ожидается кратковременная оттепель, которая продлится несколько часов, с возможным похолоданием и усилением ветра во второй половине дня.

Далее будет прохладнее — можно ожидать температурный фон около -10˚ с вероятным понижением до -15…-20˚ к концу праздников. Но в целом новогодние каникулы будут теплыми, что логично было ожидать после аномально холодных каникул двух последних лет, особенно 2024 г.

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