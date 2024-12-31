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Posted 31 декабря, 06:52

Published 31 декабря, 06:52

Modified 31 декабря, 06:53

Updated 31 декабря, 06:53

Самолёт из Санкт-Петербурга в Пермь перенаправлен на запасной аэродром

В пермском аэропорту опаздывают по прибытию два рейса

31 декабря 2024, 06:52
Фото: 1MI.

Самолёт из Санкт-Петербурга в Пермь перенаправлен на запасной аэродром

Сюжет
Аэропорт
Также перенесен вылет самолёта в Санкт-Петербург

Самолёт из Санкт-Петербурга в Пермь перенаправлен на запасной аэродром в Екатеринбурге. Информация об этом появилась в онлайн-табло пермского аэропорта. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон»

Согласно расписанию, прилёт борта в Пермь ожидается к 11:55 вместо запланированных ранее 7:00. Также перенесли и обратный рейс: с 7:35 на 12:30.

Кроме этого, в пределах получаса задерживается прилёт в Пермь самолёта из Сургута.

Издание связало опоздания с распространённым ранее МЧС региона предупреждением о непогоде 31 декабря. В последний день 2024 года ожидаются умеренные снегопады с сильным ветром на всю территорию края. На востоке края может быть сильный снег. В Перми снег и метель в первой половине дня, затем прекращение осадков, выпадет 3-5 мм.

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