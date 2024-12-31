В пермском аэропорту опаздывают по прибытию два рейса

Издание связало опоздания с распространённым ранее МЧС региона предупреждением о непогоде 31 декабря. В последний день 2024 года ожидаются умеренные снегопады с сильным ветром на всю территорию края. На востоке края может быть сильный снег. В Перми снег и метель в первой половине дня, затем прекращение осадков, выпадет 3-5 мм.