В пермском аэропорту опаздывают по прибытию два рейса

Posted 31 декабря, 06:52
Published 31 декабря, 06:52
Modified 31 декабря, 06:53
Updated 31 декабря, 06:53
Самолёт из Санкт-Петербурга в Пермь перенаправлен на запасной аэродром в Екатеринбурге. Информация об этом появилась в онлайн-табло пермского аэропорта. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон»
Согласно расписанию, прилёт борта в Пермь ожидается к 11:55 вместо запланированных ранее 7:00. Также перенесли и обратный рейс: с 7:35 на 12:30.
Кроме этого, в пределах получаса задерживается прилёт в Пермь самолёта из Сургута.
Издание связало опоздания с распространённым ранее МЧС региона предупреждением о непогоде 31 декабря. В последний день 2024 года ожидаются умеренные снегопады с сильным ветром на всю территорию края. На востоке края может быть сильный снег. В Перми снег и метель в первой половине дня, затем прекращение осадков, выпадет 3-5 мм.