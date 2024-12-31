В Прикамье с 1 января будет по-новому оплачиваться труд

Posted 31 декабря, 11:06
Published 31 декабря, 11:06
Modified 31 декабря, 11:08
Updated 31 декабря, 11:08
С 1 января 2025 года в Пермском крае вводится новый минимальный размер оплаты труда. Об этом работодателям сообщает Госинспекция труда Прикамья.
При учете районных коэффициентов 1,15 и 1,2, действующих в различных пунктах Прикамья, этот размер будет составлять 25 806 и 26 928 рублей соответственно.
Кроме того, ведомство сообщает, что заработок сотрудников, которые полностью отработали свои трудовые часы и выполнивших все возложенные обязательства, не должен опускаться ниже установленного МРОТа.
Как сообщает Социальный фонд России, в первые два месяца нового года большинство пособий и социальных выплат будут проиндексированы, а некоторые увеличены.
Увеличится размер таких детских пособий как единое пособие, пособие по уходу на ребенка до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, пособие по беременности и родам. Кроме того, с 1 февраля Социальный фонд проиндексирует материнский капитал и его остаток.