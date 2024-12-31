В Прикамье с 1 января будет по-новому оплачиваться труд

Увеличится размер таких детских пособий как единое пособие, пособие по уходу на ребенка до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, пособие по беременности и родам. Кроме того, с 1 февраля Социальный фонд проиндексирует материнский капитал и его остаток.