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Posted 31 декабря, 11:06

Published 31 декабря, 11:06

Modified 31 декабря, 11:08

Updated 31 декабря, 11:08

В Прикамье с 1 января вводится новый минимальный размер оплаты труда

В Прикамье с 1 января будет по-новому оплачиваться труд

31 декабря 2024, 11:06
Фото: properm.ru.

В Прикамье с 1 января вводится новый минимальный размер оплаты труда

Вводится новый минимальный размер оплаты труда.

С 1 января 2025 года в Пермском крае вводится новый минимальный размер оплаты труда. Об этом работодателям сообщает Госинспекция труда Прикамья.

При учете районных коэффициентов 1,15 и 1,2, действующих в различных пунктах Прикамья, этот размер будет составлять 25 806 и 26 928 рублей соответственно.

Кроме того, ведомство сообщает, что заработок сотрудников, которые полностью отработали свои трудовые часы и выполнивших все возложенные обязательства, не должен опускаться ниже установленного МРОТа.

Как сообщает Социальный фонд России, в первые два месяца нового года большинство пособий и социальных выплат будут проиндексированы, а некоторые увеличены.

Увеличится размер таких детских пособий как единое пособие, пособие по уходу на ребенка до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, пособие по беременности и родам. Кроме того, с 1 февраля Социальный фонд проиндексирует материнский капитал и его остаток.

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#Экономика#Пермь#Зарплата#Зарплаты#Минимальная оплата труда
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