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Posted 31 декабря, 11:43

Published 31 декабря, 11:43

Modified 31 декабря, 11:45

Updated 31 декабря, 11:45

В Пермском крае на 3618 пожарах погибли не менее 167 человек

За год на пожарах в Пермском крае погибло не менее 167 человек

31 декабря 2024, 11:43
Фото: Изображение Midjourney.

В Пермском крае на 3618 пожарах погибли не менее 167 человек

В 2024 году на территории Пермского края произошло 3618 пожаров.

По оперативным данным на 30 декабря в 2024 году на территории Пермского края произошло 3618 пожаров. На которых погибло 167 человек, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

Среди погибших — девять детей. Еще 247 человек получили травмы, среди которых 33 ребенка.

Благодаря слаженным действиям пожарных региона спасены 763 человека.

Основными причинами пожаров стали:

— 1273 пожара в результате неосторожного обращения с огнем (35%);

— 1189 случаев нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования (33%);

— 546 возгораний из-за печей (15%).

Большая часть возгораний произошла в жилье — 60% от общего количества.

Следственный отдел по Индустриальному району Перми СУ СК России по Пермскому краю проводит процессуальную проверку по факту обнаружения тел двух женщин во время тушения пожара.

Предварительно, ночью 29 декабря в частном доме на ул. Конструкторская произошел пожар, причиной которого стало неосторожное обращение с электроприборами. Во время тушения огня обнаружены тела 81-летней и 63-летней женщины.

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#Происшествия#Пожар#Статистика#Гу мчс#ГУ МЧС России по Пермскому краю#ГУ МЧС Прикамья
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