Бастрыкин заинтересовался расследованием ДТП с пермским автобусом в Самарской области

Posted 1 января, 12:12
Published 1 января, 12:12
Modified 1 января, 12:12
Updated 1 января, 12:12
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александра Воеводина доклад об обстоятельствах уголовного дела, возбужденного после ДТП с пермским автобусом. По завершении расследования Воеводин должен доложить о его результатах. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства, сообщает информационный центр СК России.
Авария произошла в понедельник, 30 декабря. На 1 114 километре дороги М5-Урал столкнулись Lada Vesta и рейсовый автобус марки Yutong из Пермского края. В результате ДТП погибла женщина за рулем легковушки. Предварительно, пострадали еще несколько пассажиров автобуса, в том числе, несовершеннолетние. Им оказали медицинскую помощь.
Следственный отдел возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Расследование продолжается.