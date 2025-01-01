Бастрыкин заинтересовался расследованием ДТП с пермским автобусом в Самарской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александра Воеводина доклад об обстоятельствах уголовного дела, возбужденного после ДТП с пермским автобусом. По завершении расследования Воеводин должен доложить о его результатах. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства, сообщает информационный центр СК России.