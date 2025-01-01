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Posted 1 января, 12:12

Published 1 января, 12:12

Modified 1 января, 12:12

Updated 1 января, 12:12

Бастрыкин взял на контроль расследование смертельного ДТП в Самарской области

Бастрыкин заинтересовался расследованием ДТП с пермским автобусом в Самарской области

1 января 2025, 12:12
Фото: пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Бастрыкин взял на контроль расследование смертельного ДТП в Самарской области

Сюжет
Дтп
В результате аварии погибла женщина, пострадали несколько пассажиров.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александра Воеводина доклад об обстоятельствах уголовного дела, возбужденного после ДТП с пермским автобусом. По завершении расследования Воеводин должен доложить о его результатах. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства, сообщает информационный центр СК России.

Авария произошла в понедельник, 30 декабря. На 1 114 километре дороги М5-Урал столкнулись Lada Vesta и рейсовый автобус марки Yutong из Пермского края. В результате ДТП погибла женщина за рулем легковушки. Предварительно, пострадали еще несколько пассажиров автобуса, в том числе, несовершеннолетние. Им оказали медицинскую помощь.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Расследование продолжается.

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