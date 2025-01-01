Декабрь стал одним из самых теплых в Прикамье за всю историю наблюдений

В Прикамье средняя температура воздуха в декабре была выше нормы — на юге на 4-4,5˚, а на севере — на 5˚ и более. Средняя температура воздуха достигала от -5,3˚ в Чайковском до -8,5˚ в Бисере. В Перми она находилась на уровне -6˚, что на 4,7˚ выше климатической нормы. В столице Пермского края декабрь стал третьим за историю наблюдений по теплу — теплее этот месяц был только в 2003 (-5,1˚) и 2006 годах (-5,6˚).