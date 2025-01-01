Декабрь стал одним из самых теплых в Прикамье за всю историю наблюдений

Posted 1 января, 04:59
Published 1 января, 04:59
Modified 1 января, 05:02
Updated 1 января, 05:02
Синоптики подвели итоги минувшего декабря. Последний месяц 2024 года стал одним из самых теплых в истории наблюдений и в России, и в Пермском крае, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.
В Прикамье средняя температура воздуха в декабре была выше нормы — на юге на 4-4,5˚, а на севере — на 5˚ и более. Средняя температура воздуха достигала от -5,3˚ в Чайковском до -8,5˚ в Бисере. В Перми она находилась на уровне -6˚, что на 4,7˚ выше климатической нормы. В столице Пермского края декабрь стал третьим за историю наблюдений по теплу — теплее этот месяц был только в 2003 (-5,1˚) и 2006 годах (-5,6˚).
Кроме того, в минувшем месяце зарегистрированы минимальные в истории наблюдений колебания температуры. Разность между максимальной и минимальной температурой воздуха в Перми достигла лишь 16˚. Для сравнения, в 2023 году она была до 38˚. В краевой столице температурный минимум составил теплые для наших широт -15,5˚. Однако значительных оттепелей тоже не было — максимальная температура в городе за декабрь достигла +0,5˚, а это ниже, чем минимумы декабря с 2021 по 2023 годы включительно.
На севере и востоке Пермского края было больше осадков, чем в центре и западных районах. Больше всего осадков зафиксировано в Губахе — 92 мм, меньше всего в Кыне — 37 мм. В Перми выпало 44 мм осадков — это немного меньше месячной нормы. Однако высота снежного покрова ниже нормы из-за интенсивных оттепелей.