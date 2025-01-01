Эндорфины, витамины: снежные барсы в Пермском зоопарке получили подарки на Новый год

Posted 1 января, 06:50
Published 1 января, 06:50
Modified 1 января, 06:50
Updated 1 января, 06:50
Снежные барсы в Пермском зоопарке получили подарки от своих опекунов — ОАО «РЖД». Милое видео опубликовала в соцсетях администрация зоопарка.
На свой первый Новый год Кунгур и Юнгур получили ароматные елки. Детеныши снежного барса уже выросли почти до размеров своей матери Аксу. По словам сотрудников зоопарка, они очень радовались подаркам: «Тут и любопытство, и восторг, проверка на прочность, и полученные эндорфины и витамины». Родители юных барсов, Аксу и Снежек, сразу же обратили внимание на более сытные подарки — коробки с лакомствами. Аксу сначала вдоволь наигралась с коробкой, а затем принялась за начинку.
Кунгур и Юнгур появились на свет в зоопарке Перми 5 июля прошлого года. Имена для них выбирали в Telegram-канале ОАО «РЖД» с помощью народного голосования. Самка Аксу была найдена в браконьерском капкане в 2019 году, поэтому на видео она прихрамывает — дикой кошке пришлось ампутировать часть травмированной лапы.