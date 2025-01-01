Эндорфины, витамины: снежные барсы в Пермском зоопарке получили подарки на Новый год

На свой первый Новый год Кунгур и Юнгур получили ароматные елки. Детеныши снежного барса уже выросли почти до размеров своей матери Аксу. По словам сотрудников зоопарка, они очень радовались подаркам: «Тут и любопытство, и восторг, проверка на прочность, и полученные эндорфины и витамины». Родители юных барсов, Аксу и Снежек, сразу же обратили внимание на более сытные подарки — коробки с лакомствами. Аксу сначала вдоволь наигралась с коробкой, а затем принялась за начинку.