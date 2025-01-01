Как обстоят дела с заболеваемостью ОРВИ в Прикамье? Ответ специалистов

Уровень еженедельной заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пермском крае продолжает падать. Так, с 23 по 29 декабря минувшего года число обратившихся к врачам снизилось на 10,1% по сравнению с неделей ранее. В регионе было зарегистрировано 13 тыс. 459 случаев заражения ОРВИ и гриппом.