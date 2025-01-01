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Posted 1 января, 09:15

Published 1 января, 09:15

Modified 1 января, 09:15

Updated 1 января, 09:15

В Роспотребнадзоре сообщили, сколько человек заболели ОРВИ в Прикамье за неделю

Как обстоят дела с заболеваемостью ОРВИ в Прикамье? Ответ специалистов

1 января 2025, 09:15
Фото: ideogram.ai.

В Роспотребнадзоре сообщили, сколько человек заболели ОРВИ в Прикамье за неделю

Цифры по региону снижаются уже несколько недель подряд.

Уровень еженедельной заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пермском крае продолжает падать. Так, с 23 по 29 декабря минувшего года число обратившихся к врачам снизилось на 10,1% по сравнению с неделей ранее. В регионе было зарегистрировано 13 тыс. 459 случаев заражения ОРВИ и гриппом.

Эпидемический порог не превышен. Среди пациентов с симптомами простудных заболеваний в большинстве случаев циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы. Также диагностируются единичные случаи заражения гриппом, рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Для профилактики гриппа и ОРВИ рекомендуется пройти вакцинацию, часто и тщательно мыть руки, не забывать проветривать помещение, а также избегать контактов с людьми с признаками простудных заболеваний.

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#Здоровье#Общество#Пермь#Роспотребнадзор#Орви
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