МЧС предупреждает об отложении снега и льда на проводах и деревьях в Прикамье

Posted 1 января, 10:13
Published 1 января, 10:13
Modified 1 января, 10:13
Updated 1 января, 10:13
Завтра, 2 января, жителей Прикамья ожидают неблагоприятные метеоусловия. В отдельных территориях региона образуются гололедно-изморозевые отложения.
По причине ухудшения погоды возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, а также увеличение числа ДТП и пробки на дорогах. Постарайтесь не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо закрепленными конструкциями, а также не паркуйте поблизости автомобиль.
В ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют пермякам при авариях на сетях электроснабжения немедленно обесточить все электроприборы. Водителям стоит соблюдать скоростной режим, воздержаться от резких маневров и торможений на дорогах. Пешеходам необходимо осторожно передвигаться пешком и переходить проезжую часть во избежание травм. О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова экстренных служб 112.