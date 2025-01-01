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Posted 1 января, 10:13

Published 1 января, 10:13

Modified 1 января, 10:13

Updated 1 января, 10:13

МЧС Прикамья предупредило о гололедно-изморозевых отложениях в некоторых районах

МЧС предупреждает об отложении снега и льда на проводах и деревьях в Прикамье

1 января 2025, 10:13
Фото: fusionbrain.ai.

МЧС Прикамья предупредило о гололедно-изморозевых отложениях в некоторых районах

Избегайте нахождения рядом с деревьями и линиями электропередач.

Завтра, 2 января, жителей Прикамья ожидают неблагоприятные метеоусловия. В отдельных территориях региона образуются гололедно-изморозевые отложения.

По причине ухудшения погоды возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, а также увеличение числа ДТП и пробки на дорогах. Постарайтесь не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо закрепленными конструкциями, а также не паркуйте поблизости автомобиль.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют пермякам при авариях на сетях электроснабжения немедленно обесточить все электроприборы. Водителям стоит соблюдать скоростной режим, воздержаться от резких маневров и торможений на дорогах. Пешеходам необходимо осторожно передвигаться пешком и переходить проезжую часть во избежание травм. О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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