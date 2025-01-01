МЧС предупреждает об отложении снега и льда на проводах и деревьях в Прикамье

По причине ухудшения погоды возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, а также увеличение числа ДТП и пробки на дорогах. Постарайтесь не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо закрепленными конструкциями, а также не паркуйте поблизости автомобиль.