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Posted 1 января, 11:15

Published 1 января, 11:15

Modified 1 января, 11:15

Updated 1 января, 11:15

Врачи в Перми провели успешную операцию пациенту с критическим поражением сердца

Пермские врачи спасли мужчину с критическим поражением сердца

1 января 2025, 11:15
Фото: пресс-служба Минздрава Пермского края.

Врачи в Перми провели успешную операцию пациенту с критическим поражением сердца

Сюжет
Медицина в Прикамье
Манипуляции провели на работающем сердце.

В пермском кардиологическом диспансере успешно прооперировали пациента с критическим поражением сердца.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края, мужчину экстренно госпитализировали с острым инфарктом миокарда в городскую клиническую больницу №4. Там ему выполнили стентирование инфаркт-зависимой артерии, однако у пермяка сохранилась постинфарктная стенокардия и высокий риск возникновения повторных инфарктов. Коронарография показала, что поражен ствол левой коронарной артерии. Также было зафиксировано очень низкое значение фракции выброса левого желудочка — 20% при норме более 55%. Этот показатель означает, что сердце после инфаркта было сильно поражено, а пациент находился в группе крайне высокого риска.

После общего консилиума врачи решили перевести мужчину в Пермский кардиологический диспансер. Там ему провели операцию коронарного шунтирования на работающем сердце с использованием аппарата искусственного кровообращения. Остановка сердца на время операции была крайне нежелательна и могла привести к летальному исходу.

Пациент успешно перенес операцию и провел 15 дней в больницу. Врачи подобрали ему оптимальную терапию для выздоровления. Фракция выброса левого желудочка после оперативного вмешательства увеличилась более чем в два раза. После восстановления мужчину выписали под наблюдение кардиолога по месту проживания.

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#Здоровье#Общество#Медицина в Прикамье#Пермь#Операция
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