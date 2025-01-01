Пермские врачи спасли мужчину с критическим поражением сердца

Posted 1 января, 11:15
Published 1 января, 11:15
Modified 1 января, 11:15
Updated 1 января, 11:15
В пермском кардиологическом диспансере успешно прооперировали пациента с критическим поражением сердца.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края, мужчину экстренно госпитализировали с острым инфарктом миокарда в городскую клиническую больницу №4. Там ему выполнили стентирование инфаркт-зависимой артерии, однако у пермяка сохранилась постинфарктная стенокардия и высокий риск возникновения повторных инфарктов. Коронарография показала, что поражен ствол левой коронарной артерии. Также было зафиксировано очень низкое значение фракции выброса левого желудочка — 20% при норме более 55%. Этот показатель означает, что сердце после инфаркта было сильно поражено, а пациент находился в группе крайне высокого риска.
После общего консилиума врачи решили перевести мужчину в Пермский кардиологический диспансер. Там ему провели операцию коронарного шунтирования на работающем сердце с использованием аппарата искусственного кровообращения. Остановка сердца на время операции была крайне нежелательна и могла привести к летальному исходу.
Пациент успешно перенес операцию и провел 15 дней в больницу. Врачи подобрали ему оптимальную терапию для выздоровления. Фракция выброса левого желудочка после оперативного вмешательства увеличилась более чем в два раза. После восстановления мужчину выписали под наблюдение кардиолога по месту проживания.