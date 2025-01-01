Пермские врачи спасли мужчину с критическим поражением сердца

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края, мужчину экстренно госпитализировали с острым инфарктом миокарда в городскую клиническую больницу №4. Там ему выполнили стентирование инфаркт-зависимой артерии, однако у пермяка сохранилась постинфарктная стенокардия и высокий риск возникновения повторных инфарктов. Коронарография показала, что поражен ствол левой коронарной артерии. Также было зафиксировано очень низкое значение фракции выброса левого желудочка — 20% при норме более 55%. Этот показатель означает, что сердце после инфаркта было сильно поражено, а пациент находился в группе крайне высокого риска.