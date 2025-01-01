Роспотребнадзор напомнил, сколько времени нужно хранить новогодние салаты

Чем раньше вы поставите блюда в холодильник, тем медленнее они будут портиться. Если вы убрали тарелку с салатом спустя полчаса, как поставили на стол, то он «проживет» дольше. А если готовое блюдо на столе находится с 22:00 31 декабря, то в 05:00 1 января его уже нельзя есть, и нужно выбросить.