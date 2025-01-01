Роспотребнадзор напомнил, сколько времени нужно хранить новогодние салаты

Posted 1 января, 07:40
Published 1 января, 07:40
Modified 1 января, 07:53
Updated 1 января, 07:53
Новый год — это такой праздник, в который стол ломится от еды. А мы с вами привыкли готовить много разных блюд, которые потом доедаем уже 1 января и в последующие дни. Но можно ли так делать? Ответ дали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Чем раньше вы поставите блюда в холодильник, тем медленнее они будут портиться. Если вы убрали тарелку с салатом спустя полчаса, как поставили на стол, то он «проживет» дольше. А если готовое блюдо на столе находится с 22:00 31 декабря, то в 05:00 1 января его уже нельзя есть, и нужно выбросить.
До такого времени можно хранить заправленные салаты, в том числе оливье, селедку под шубой, а также холодец и заливное. Рекомендуется не солить их заранее и не затягивать с хранением, так как все составляющие салата взаимодействуют друг с другом. Бактерии одного продукта могут ускорить порчу другого, а выделяемая из овощей влага способствует размножению микроорганизмов.
Заправленный салат хранится около 10-12 часов, а салат без соуса и заправок — 18 часов. В Роспотребнадзоре рекомендуют оставить ингредиенты, кроме яиц, отдельно друг от друга, если вы хотите, чтобы блюдо было пригодным в пищу около суток. Яйца лучше резать и варить ближе ко времени употребления.
Также примерно 12 часов хранятся гарниры — вареные крупы и картофельное пюре.
До середины 1 января может продержаться винегрет, если вы хранили его без заправки и добавили соленые огурцы в последнюю очередь. Почти сутки «живут» закуски, однако могут потерять часть вкусовых качеств.
До суток смело можете хранить горячие блюда, приготовленные с сыром или майонезом: мясо по-французски, запеченные рулеты из баклажанов или рыбу с творожным сыром. Но при условии, что после угощения гостей вы уберете их в холодильник.
Не ешьте мясные и рыбные блюда, которые находились на новогоднем столе до утра.
Некоторые блюда способны сохранять вкус и пользу до первой половины 2 января. Например, мясные блюда с термической обработкой без майонеза, если вы поставили их в холодильник, обернув в пищевую пленку. При аналогичных условиях до двух-трех дней можно хранить термически обработанные овощи и колбасные нарезки.
Если вы заметили островки плесени на хлебе с закусками, смело выбрасывайте весь продукт. Споры плесени невидимы человеческому глазу и могут распространиться по всей поверхности продуктов.
Обратите внимание: температура воздуха в холодильнике должна быть на уровне +5˚ и ниже! Если она повышается, то и сроки хранения новогодних блюд сократятся. Ну, а в случае, если захотелось поесть любимый оливье еще раз, — лучше приготовить его снова, а не доедать остатки с риском отравления.