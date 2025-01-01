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Posted 1 января, 05:53

Published 1 января, 05:53

Modified 1 января, 05:55

Updated 1 января, 05:55

Погода в январе 2025 года в Пермском крае

Синоптики рассказали, каким будет наступивший январь в Пермском крае

1 января 2025, 05:53
Фото: properm.ru.

Погода в январе 2025 года в Пермском крае

Есть вероятность, что в первом месяце года нас ждут первые серьезные морозы.

Наступивший январь в Пермском крае будет намного теплее, чем год назад. Первая пятидневка месяца ожидается очень теплой, с температурой воздуха в среднем выше на 8˚, пройдут ежедневные снегопады. В этот период, а в частности, с выходом тепла западного циклона 3 января, синоптики ГИС-центра ПГНИУ ожидают кратковременную оттепель до 0…+2˚. Затем в регион придет похолодание, более ощутимым оно будет в северных районах Прикамья.

С 6 по 7 января в крае похолодает до -10…-15˚, а затем волна тепла со Средиземного моря принесет оттепель и снегопад. Высота снежного покрова в Перми достигнет 40-45 см. Вторая пятидневка января будет теплее нормы на 4-5˚. С 10 по 15 января есть вероятность, что погода останется теплее нормы на 3-5˚, но осадков станет меньше.

Вторая половина января 2025 года будет скорее всего холоднее первой. Первые существенные морозы ниже -20…-25˚ этой зимой, вероятно, придут именно после 15 января.

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