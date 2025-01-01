Синоптики рассказали, каким будет наступивший январь в Пермском крае

Наступивший январь в Пермском крае будет намного теплее, чем год назад. Первая пятидневка месяца ожидается очень теплой, с температурой воздуха в среднем выше на 8˚, пройдут ежедневные снегопады. В этот период, а в частности, с выходом тепла западного циклона 3 января, синоптики ГИС-центра ПГНИУ ожидают кратковременную оттепель до 0…+2˚. Затем в регион придет похолодание, более ощутимым оно будет в северных районах Прикамья.