В Кунгуре мощный пожар в частном жилом доме попал на видео

Как выяснилось, горел частный дом с надворными постройками. По оперативным данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, площадь пожара составила 70 кв. м. До приезда пожарных из здания самостоятельно вышли на улицу четыре человека. В тушении огня приняли участие порядка 20 человек личного состава и пять единиц техники. Никто не пострадал и не погиб.