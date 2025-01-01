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Posted 1 января, 13:15

Published 1 января, 13:15

Modified 1 января, 13:15

Updated 1 января, 13:15

Сильный пожар произошел 1 января в частном доме в Кунгуре

В Кунгуре мощный пожар в частном жилом доме попал на видео

1 января 2025, 13:15
Фото: сообщество «ЧП Кунгур» «ВКонтакте».

Сильный пожар произошел 1 января в частном доме в Кунгуре

Сюжет
Кунгур
Предварительная причина случившегося пока не указана.

В Кунгуре на ул. Кротовская сегодня днем, 1 января, произошел сильный пожар. Сообщение о происшествиим с видеозаписью было опубликовано в сообществе «ЧП Кунгур» в социальной сети «ВКонтакте» в 14:44.

Как выяснилось, горел частный дом с надворными постройками. По оперативным данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, площадь пожара составила 70 кв. м. До приезда пожарных из здания самостоятельно вышли на улицу четыре человека. В тушении огня приняли участие порядка 20 человек личного состава и пять единиц техники. Никто не пострадал и не погиб.

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