В Кунгуре мощный пожар в частном жилом доме попал на видео

Posted 1 января, 13:15
Published 1 января, 13:15
Modified 1 января, 13:15
Updated 1 января, 13:15
В Кунгуре на ул. Кротовская сегодня днем, 1 января, произошел сильный пожар. Сообщение о происшествиим с видеозаписью было опубликовано в сообществе «ЧП Кунгур» в социальной сети «ВКонтакте» в 14:44.
Как выяснилось, горел частный дом с надворными постройками. По оперативным данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, площадь пожара составила 70 кв. м. До приезда пожарных из здания самостоятельно вышли на улицу четыре человека. В тушении огня приняли участие порядка 20 человек личного состава и пять единиц техники. Никто не пострадал и не погиб.