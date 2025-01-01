В новогоднюю ночь в Перми родились пять малышей

Posted 1 января, 08:18
Published 1 января, 08:18
Modified 1 января, 08:20
Updated 1 января, 08:20
В минувшую новогоднюю ночь 1 января в родильных отделениях Перми на свет появились пять малышей — две девочки и три мальчика. Самый первый младенец родился в 02:58, рассказали в пресс-службе Минздрава Прикамья.
Год назад в Пермском крае в ночь с 31 декабря на 1 января родились 114 малышей — 52 мальчика и 62 девочки. При этом двое и троен не было. Корреспондент Properm.ru направила запрос в региональный Минздрав, чтобы узнать, сколько малышей родились в Прикамье в прошедшую новогоднюю ночь. Ответ ожидается.