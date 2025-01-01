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Posted 1 января, 08:18

Published 1 января, 08:18

Modified 1 января, 08:20

Updated 1 января, 08:20

Пять малышей появились на свет в новогоднюю ночь 2025 года

В новогоднюю ночь в Перми родились пять малышей

1 января 2025, 08:18
Фото: ideogram.ai.

Пять малышей появились на свет в новогоднюю ночь 2025 года

Сюжет
Детский мир
Статистикой поделились в краевом Минздраве.

В минувшую новогоднюю ночь 1 января в родильных отделениях Перми на свет появились пять малышей — две девочки и три мальчика. Самый первый младенец родился в 02:58, рассказали в пресс-службе Минздрава Прикамья.

Год назад в Пермском крае в ночь с 31 декабря на 1 января родились 114 малышей — 52 мальчика и 62 девочки. При этом двое и троен не было. Корреспондент Properm.ru направила запрос в региональный Минздрав, чтобы узнать, сколько малышей родились в Прикамье в прошедшую новогоднюю ночь. Ответ ожидается.

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#Общество#Пермь#Детский мир#Демография#Минздрав#Младенцы
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