В новогоднюю ночь в Перми родились пять малышей

Год назад в Пермском крае в ночь с 31 декабря на 1 января родились 114 малышей — 52 мальчика и 62 девочки. При этом двое и троен не было. Корреспондент Properm.ru направила запрос в региональный Минздрав, чтобы узнать, сколько малышей родились в Прикамье в прошедшую новогоднюю ночь. Ответ ожидается.