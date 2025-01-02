Банкротство основателя пермской IT-компании «Прогноз» Дмитрия Андрианова завершено

Posted 2 января, 05:44
Published 2 января, 05:44
Modified 2 января, 05:46
Updated 2 января, 05:46
Арбитражный суд Пермского края постановил завершить процедуру реализации имущества основателя пермской IT-компании «Прогноз» Дмитрия Андрианова. На решение суда обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».
Кредиторы, в числе которых банки ВТБ, «ФК Открытие», Сбербанк, «Урал ФД», IT-компания «Форсайт», а также Светлана Плотникова, требовали от Андрианова 2,74 млрд рублей. Его финансовый управляющий занимался выявлением, формированием, оценкой и продажей конкурсной массы должника, которая за время банкротства составила 3,27 млн рублей.
Эти деньги направили на частичное удовлетворение требований кредиторов, погашение расходов финансового управляющего в процедурах реструктуризации долгов и продажи имущества, выплату вознаграждения и процентов финансовому управляющему, на погашение текущей задолженности.
IT-компания «Прогноз» стала банкротом в ноябре 2017 года. Дмитрий Андрианов был признан банкротом 15 мая 2019 года.