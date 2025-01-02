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Posted 2 января, 05:44

Published 2 января, 05:44

Modified 2 января, 05:46

Updated 2 января, 05:46

Банкротство основателя пермской IT-компании «Прогноз» Андрианова завершено

Банкротство основателя пермской IT-компании «Прогноз» Дмитрия Андрианова завершено

2 января 2025, 05:44
Фото: properm.ru.

Банкротство основателя пермской IT-компании «Прогноз» Андрианова завершено

Сюжет
Банкротство
За время банкротства была сформирована конкурсная масса в размере 3,27 млн рублей.

Арбитражный суд Пермского края постановил завершить процедуру реализации имущества основателя пермской IT-компании «Прогноз» Дмитрия Андрианова. На решение суда обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».

Кредиторы, в числе которых банки ВТБ, «ФК Открытие», Сбербанк, «Урал ФД», IT-компания «Форсайт», а также Светлана Плотникова, требовали от Андрианова 2,74 млрд рублей. Его финансовый управляющий занимался выявлением, формированием, оценкой и продажей конкурсной массы должника, которая за время банкротства составила 3,27 млн рублей.

Эти деньги направили на частичное удовлетворение требований кредиторов, погашение расходов финансового управляющего в процедурах реструктуризации долгов и продажи имущества, выплату вознаграждения и процентов финансовому управляющему, на погашение текущей задолженности.

IT-компания «Прогноз» стала банкротом в ноябре 2017 года. Дмитрий Андрианов был признан банкротом 15 мая 2019 года.

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