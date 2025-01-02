Банкротство основателя пермской IT-компании «Прогноз» Дмитрия Андрианова завершено

Кредиторы, в числе которых банки ВТБ, «ФК Открытие», Сбербанк, «Урал ФД», IT-компания «Форсайт», а также Светлана Плотникова, требовали от Андрианова 2,74 млрд рублей. Его финансовый управляющий занимался выявлением, формированием, оценкой и продажей конкурсной массы должника, которая за время банкротства составила 3,27 млн рублей.