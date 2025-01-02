Детское театральное кафе открылось в Перми

Вторая сцена открылась в здании-«пирамиде» на ул. Крисанова, 12в в конце декабря. Руководство культурного учреждения назвало ее «Театр-Тятрик». В феврале 2025 года в здании откроются также школа актерского мастерства. Одним из первых спектаклей в новом пространстве должна была стать «Алиса в стране чудес», однако его показы отменили. Такое решение принято из-за технической неготовности спектакля к показам.