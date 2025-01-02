Детское театральное кафе открылось в Перми

Posted 2 января, 10:37
Published 2 января, 10:37
Modified 2 января, 10:39
Updated 2 января, 10:39
Сегодня, 2 января, на втором этаже «Пирамиды» в здании Театра-Тятрика открылось детское театральное кафе. Угощать гостей детской сцены Театра-Театра будет ЗОЖ-кафе «Огород».
«В меню различные вкусняшки, какао, горячий шоколад, авторские чаи и многое другое», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике ТТ. Кафе будет открыто ежедневно с 10:30 до 20:30.
Вторая сцена открылась в здании-«пирамиде» на ул. Крисанова, 12в в конце декабря. Руководство культурного учреждения назвало ее «Театр-Тятрик». В феврале 2025 года в здании откроются также школа актерского мастерства. Одним из первых спектаклей в новом пространстве должна была стать «Алиса в стране чудес», однако его показы отменили. Такое решение принято из-за технической неготовности спектакля к показам.