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Posted 2 января, 10:37

Published 2 января, 10:37

Modified 2 января, 10:39

Updated 2 января, 10:39

Детское театральное кафе открылось в Перми

Детское театральное кафе открылось в Перми

2 января 2025, 10:37
Фото: Театр-тятрик.
Сюжет
Театр-театр
Угощать гостей будет ЗОЖ-кафе «Огород».

Сегодня, 2 января, на втором этаже «Пирамиды» в здании Театра-Тятрика открылось детское театральное кафе. Угощать гостей детской сцены Театра-Театра будет ЗОЖ-кафе «Огород».

«В меню различные вкусняшки, какао, горячий шоколад, авторские чаи и многое другое», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике ТТ. Кафе будет открыто ежедневно с 10:30 до 20:30.

Вторая сцена открылась в здании-«пирамиде» на ул. Крисанова, 12в в конце декабря. Руководство культурного учреждения назвало ее «Театр-Тятрик». В феврале 2025 года в здании откроются также школа актерского мастерства. Одним из первых спектаклей в новом пространстве должна была стать «Алиса в стране чудес», однако его показы отменили. Такое решение принято из-за технической неготовности спектакля к показам.

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#Кафе#Театр-театр#Премьера#Спектакль
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