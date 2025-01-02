«Горнолыжные экспрессы» вернулись в Пермский край

Posted 2 января, 08:42
Published 2 января, 08:42
Modified 2 января, 08:44
Updated 2 января, 08:44
Движение «Горнолыжных экспрессов» до курортов «Губаха» и «Такман» возобновлено сегодня, 2 января. Об этом сообщает Пермская пригородная компания.
Поезда в Губаху отходят в 07:05, а возвращаются в Пермь в 17:55. В Чусовой экспресс уходит в 08:32, а обратно — в 16:50. Расписание хотят поменять 5 января — в тот день поезда курсировать не будут.
Цены на билет изменились с 1 января. Билет в Губаху стоит 595 рублей, в Чусовой — от 369 рублей, автобус до «Такмана» оплачивается отдельно. Студентам и школьникам предоставляется скидка 50% на проезд в электричке.