Математик Игорь Зорин умер в Перми

«Игорь Зорин занимался спортом, прекрасно знал русскую литературу, музыку, с удовольствием пел, увлекался астрономией, писал стихи и песни.

Трудно представить себе более жизнелюбивого, активного и весёлого человека!

Таким его и запомним», — пишет Жданов. В комментариях под постом он сообщил, что причиной смерти преподавателя стал обширный геморрагический инсульт.