Математик Игорь Зорин умер в Перми

Posted 2 января, 15:11
Published 2 января, 15:11
Modified 2 января, 15:15
Updated 2 января, 15:15
Старший преподаватель ПГНИУ, председатель Пермской региональной организации «Союз борьбы за народную трезвость» Игорь Зорин умер сегодня, 2 января. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил председатель общероссийского «Союза борьбы за народную трезвость» Владимир Жданов.
«Игорь Зорин занимался спортом, прекрасно знал русскую литературу, музыку, с удовольствием пел, увлекался астрономией, писал стихи и песни.
Трудно представить себе более жизнелюбивого, активного и весёлого человека!
Таким его и запомним», — пишет Жданов. В комментариях под постом он сообщил, что причиной смерти преподавателя стал обширный геморрагический инсульт.
Игорь Витальевич Зорин преподавал математику в ПГНИУ и часто выступал с лекциями о вреде алкоголя. 1 ноября он выступал перед первокурсниками Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова с лекцией «Трезвость — путь к Величию и процветанию России».