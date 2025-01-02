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Posted 2 января, 15:11

Published 2 января, 15:11

Modified 2 января, 15:15

Updated 2 января, 15:15

Математик Игорь Зорин умер в Перми

Математик Игорь Зорин умер в Перми

2 января 2025, 15:11
Фото: соцсети Игоря Зорина.
Сюжет
ПГНИУ
Причиной его смерти называют обширный геморрагический инсульт.

Старший преподаватель ПГНИУ, председатель Пермской региональной организации «Союз борьбы за народную трезвость» Игорь Зорин умер сегодня, 2 января. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил председатель общероссийского «Союза борьбы за народную трезвость» Владимир Жданов.

«Игорь Зорин занимался спортом, прекрасно знал русскую литературу, музыку, с удовольствием пел, увлекался астрономией, писал стихи и песни.
Трудно представить себе более жизнелюбивого, активного и весёлого человека!
Таким его и запомним», — пишет Жданов. В комментариях под постом он сообщил, что причиной смерти преподавателя стал обширный геморрагический инсульт.

Игорь Витальевич Зорин преподавал математику в ПГНИУ и часто выступал с лекциями о вреде алкоголя. 1 ноября он выступал перед первокурсниками Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова с лекцией «Трезвость — путь к Величию и процветанию России».

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#ПГНИУ#Некролог
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