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Posted 2 января, 06:37

Published 2 января, 06:37

Modified 2 января, 06:39

Updated 2 января, 06:39

Нет, не Орешник. Белочке из Пермского наркодиспансера выбрали человеческое имя

Нет, не Орешник. Белочке из Пермского наркодиспансера выбрали человеческое имя

2 января 2025, 06:37
Фото: Пермский краевой наркологический диспансер.
Грызун стал символом больницы в начале декабря.

Белочке, которая стала талисманом Пермского краевого наркологического диспансера, придумали имя. Большинство проголосовало за Виту. Отдать свой голос можно было на страничке больницы во «Вконакте».

Напомним, в начале декабря у пермского наркодиспансера появился маскот — так называют талисман, животное или специально придуманное существо. Символом больницы стала белочка. Пермякам предложили придумать для нее имя, и они постарались. Самыми яркими предложениями были: Орешек, Орешник, Делирия (или ласково Деля), Шампусик, Этилий, Нежданчик, Похмеляша и Наркоделька.

Однако в наркодиспансере выбрали другие четыре имени: Панацея, Алтея, Здравушка и Вита. Пермяки выбрали Виту. Кстати, Вита уже украшает стикеры, которые в больнице дарят гражданам, прошедшим водительскую комиссию.

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#Медицина#Наркодиспансер#Белка
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