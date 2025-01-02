Нет, не Орешник. Белочке из Пермского наркодиспансера выбрали человеческое имя

Posted 2 января, 06:37
Published 2 января, 06:37
Modified 2 января, 06:39
Updated 2 января, 06:39
Белочке, которая стала талисманом Пермского краевого наркологического диспансера, придумали имя. Большинство проголосовало за Виту. Отдать свой голос можно было на страничке больницы во «Вконакте».
Напомним, в начале декабря у пермского наркодиспансера появился маскот — так называют талисман, животное или специально придуманное существо. Символом больницы стала белочка. Пермякам предложили придумать для нее имя, и они постарались. Самыми яркими предложениями были: Орешек, Орешник, Делирия (или ласково Деля), Шампусик, Этилий, Нежданчик, Похмеляша и Наркоделька.
Однако в наркодиспансере выбрали другие четыре имени: Панацея, Алтея, Здравушка и Вита. Пермяки выбрали Виту. Кстати, Вита уже украшает стикеры, которые в больнице дарят гражданам, прошедшим водительскую комиссию.