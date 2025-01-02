Попал под артобстрел. Гранатометчик из Елово погиб на СВО

Posted 2 января, 07:03
Published 2 января, 07:03
Modified 2 января, 07:05
Updated 2 января, 07:05
В зоне СВО погиб 28-летний гранатометчик Никита Пастухов из села Елово. В мае он заключил контракт.
Молодой человек родился 28 августа 1996 года в Елово. Здесь же он закончил школу, после которой поступил в Пермский политехнический техникум им. Н. Г. Славянова и получил профессию электромонтёра.
27 мая 2024 года Никита Пастухов заключил контракт с Министерством обороны РФ. Он служил старшим стрелком-гранатометчиком в составе 15 отдельной мотострелковой гвардейской бригады штурмового взвода. Был тяжело ранен, но после лечения и отпуска вернулся в строй.
19 октября его мотострелковая рота попала под артобстрел севернее Селидово Донецкой. Никита получил смертельное ранение в голову. У него остались жена и две дочки.
Прощание с Никитой Пастуховым пройдет сегодня, 2 января. В 12:00 начнется гражданская панихида в ЕКДЦ Елово, в 12:30 — отпевание в Петропавловском храме, затем — захоронение на Еловском кладбище. В 15:00 поминальный обед в школьной столовой.