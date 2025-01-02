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Posted 2 января, 09:38

Published 2 января, 09:38

Modified 2 января, 09:40

Updated 2 января, 09:40

Метеорный поток Квадрантиды смогут увидеть жители Пермского края 3 и 4 января

Смотрите на восток. Пермякам обещают зрелищный звездопад в январе

2 января 2025, 09:38
Фото: Изображение Midjourney.

Метеорный поток Квадрантиды смогут увидеть жители Пермского края 3 и 4 января

С неба будет падать от 40 до 100 метеоров в час.

Жители Пермского края смогут увидеть метеорный поток Квадрантиды 3–4 января. Максимум потока ожидается в ночь на субботу, сообщает пресс-служба Пермского планетария.

Астрономы говорят, что метеорный поток ожидается средней силы: с неба будут падать от 40 до 100 метеоров в час. Поток формируется предположительно остаточным материалом от кометы 2003 EH1, открытой в 2003 году.

Самый интенсивный звездопад ожидается в ночь на 4 января. Яркие метеоры можно будет увидеть в восточной стороне неба в созвездии Волопас и Дракон.

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#Астрономия#Звездопад#Метеоры
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