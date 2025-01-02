Смотрите на восток. Пермякам обещают зрелищный звездопад в январе

Posted 2 января, 09:38
Published 2 января, 09:38
Modified 2 января, 09:40
Updated 2 января, 09:40
Жители Пермского края смогут увидеть метеорный поток Квадрантиды 3–4 января. Максимум потока ожидается в ночь на субботу, сообщает пресс-служба Пермского планетария.
Астрономы говорят, что метеорный поток ожидается средней силы: с неба будут падать от 40 до 100 метеоров в час. Поток формируется предположительно остаточным материалом от кометы 2003 EH1, открытой в 2003 году.
Самый интенсивный звездопад ожидается в ночь на 4 января. Яркие метеоры можно будет увидеть в восточной стороне неба в созвездии Волопас и Дракон.