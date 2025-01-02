Умер экс-депутат Госдумы из-за которого впервые в России осудили блогера из Перми

Posted 2 января, 12:21
Published 2 января, 12:21
Modified 2 января, 12:23
Updated 2 января, 12:23
Скончался бывший народный депутат СССР, экс-депутат Верховного совета Латвии и депутат Госдумы третьего и четвертого созывов Виктор Алкснис. Пермякам он известен тем, что потребовал возбудить уголовное дело в отношение местного блогера Дмитрия Ширинкина.
Виктору Алкснису было 74 года. Причиной его смерти стал геморрагический инсульт, который произошел в ночь на 30 декабря. «Он сразу впал в глубокую кому. Огромная благодарность врачам, медсестрам и всему персоналу сосудистой реанимации Мытищинской областной клинической больницы, где папа провел последние три дня. Они не только сделали все для папы, но и очень помогли нам, его родным, справиться с навалившимся на нас горем», — написала дочь политика Ирина Алкснис.
Напомним, в 2007 году Дмитрий Ширикин в своем дневнике на сайте Livejournal.com написал о том, что хочет пойти в какой-нибудь вуз, например в «Политех», и забрать там «два-три десятка душ». Позднее блогер объяснили, что его пост надо воспринимать как художественное произведение. Это был своего рода ответ на произошедшую незадолго до этого бойню в Политехническом университета штата Вирджиния, где погибли 32 человека. Перед преступлением корейский студент Чо Сен Ху перед этим оставил видео-обращение с содержанием, аналогичным посту Ширинкина.
На запись обратил внимание Виктор Алкснис, который тогда был депутатом Госдумы. В своем блоге он потребовал возбудить уголовное дело. Кировский районный суд Перми признал Дмитрия Ширинкина виновным по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма»). Его приговорили к штрафу в 20 тыс. рублей.