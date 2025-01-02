Умер экс-депутат Госдумы из-за которого впервые в России осудили блогера из Перми

Напомним, в 2007 году Дмитрий Ширикин в своем дневнике на сайте Livejournal.com написал о том, что хочет пойти в какой-нибудь вуз, например в «Политех», и забрать там «два-три десятка душ». Позднее блогер объяснили, что его пост надо воспринимать как художественное произведение. Это был своего рода ответ на произошедшую незадолго до этого бойню в Политехническом университета штата Вирджиния, где погибли 32 человека. Перед преступлением корейский студент Чо Сен Ху перед этим оставил видео-обращение с содержанием, аналогичным посту Ширинкина.