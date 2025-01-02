В Перми закроют главный ледовый городок

3 января синоптики прогнозируют плюсовую температуру, а эксплуатировать ледяные сооружения можно при температуре от -4 градусов. Поэтому ради безопасности людей, городок будет закрыт минимум на день, сообщает муниципальное учреждение «Пермская дирекция».