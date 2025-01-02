В Перми закроют главный ледовый городок

Posted 2 января, 11:20
Published 2 января, 11:20
Modified 2 января, 11:22
Updated 2 января, 11:22
Завтра, 3 января, не будет работать главный ледовый городок Перми. Это связано с резким потеплением.
3 января синоптики прогнозируют плюсовую температуру, а эксплуатировать ледяные сооружения можно при температуре от -4 градусов. Поэтому ради безопасности людей, городок будет закрыт минимум на день, сообщает муниципальное учреждение «Пермская дирекция».
За это время будут восстановлены ледовые скульптуры. При благоприятных метеоусловиях городок на эспланаде откроют с 12:00 4 января.