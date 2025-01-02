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Posted 2 января, 11:20

Published 2 января, 11:20

Modified 2 января, 11:22

Updated 2 января, 11:22

В Перми закроют главный ледовый городок

В Перми закроют главный ледовый городок

2 января 2025, 11:20
Фото: properm.ru.
Сюжет
Ледовый городок
Всему виной погода.

Завтра, 3 января, не будет работать главный ледовый городок Перми. Это связано с резким потеплением.

3 января синоптики прогнозируют плюсовую температуру, а эксплуатировать ледяные сооружения можно при температуре от -4 градусов. Поэтому ради безопасности людей, городок будет закрыт минимум на день, сообщает муниципальное учреждение «Пермская дирекция».

За это время будут восстановлены ледовые скульптуры. При благоприятных метеоусловиях городок на эспланаде откроют с 12:00 4 января.

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