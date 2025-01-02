В Пермском крае водитель насмерть сбил пешехода

Posted 2 января, 14:44
Published 2 января, 14:44
Modified 2 января, 14:46
Updated 2 января, 14:46
В селе Крохалево Юсьвинского округа водитель «Лады» насмерть сбил мужчину, стоявшего на проезжей части. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.
Авария произошла 2 января в 4:30 рядом с домом по ул. Центральная, 25. Автомобиль, за рулем которого был водитель 1988 года рождения, сбил мужчину 1984 года рождения. Пострадавший получил смертельную травму.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.