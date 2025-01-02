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Posted 2 января, 14:44

Published 2 января, 14:44

Modified 2 января, 14:46

Updated 2 января, 14:46

В Пермском крае водитель насмерть сбил пешехода

В Пермском крае водитель насмерть сбил пешехода

2 января 2025, 14:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Дтп
Пешеход стоял на проезжей части и не собирался ее переходить.

В селе Крохалево Юсьвинского округа водитель «Лады» насмерть сбил мужчину, стоявшего на проезжей части. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.

Авария произошла 2 января в 4:30 рядом с домом по ул. Центральная, 25. Автомобиль, за рулем которого был водитель 1988 года рождения, сбил мужчину 1984 года рождения. Пострадавший получил смертельную травму.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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