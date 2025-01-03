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Posted 3 января, 09:33

Published 3 января, 09:33

Modified 3 января, 09:35

Updated 3 января, 09:35

В Перми сеанс катания с прокатом коньков обойдётся в 555 рублей

Пермь едва не попала в ТОП-3 по дороговизне услуг катков в России

3 января 2025, 09:33
Фото: 1MI.

В Перми сеанс катания с прокатом коньков обойдётся в 555 рублей

Сюжет
Хэппи нью еар
В городе сеанс катания с прокатом коньков обойдётся в 555 рублей.

В Перми сеанс катания на катках города со своими коньками обойдётся в среднем в 285 рублей. А с прокатом коньков — уже 555 рублей, сообщают аналитики сервиса 2ГИС.

По этому показателю Пермь едва не попала в ТОП-3 по дороговизне проката. Санкт-Петербург стал самым дорогим городом: один сеанс катания с прокатом коньков обойдется здесь в 800 рублей. На втором месте Москва со стоимостью сеанса в 750 рублей. Со своими коньками в обоих городах дешевле — можно прокатиться в среднем за 500 рублей. В топ-3 самых дорогих городов вошел Ростов-на-Дону: катание с прокатом будет стоить в среднем 635 рублей.

Дешевле всего взять коньки в прокат и покататься можно в Казани (190 рублей), Челябинске (270 рублей), Новосибирске и Красноярске (300 рублей), Екатеринбурге (400 рублей). Со своими коньками в этих городах катание будет стоить в среднем не дороже 200 рублей.

На площади перед Пермским академическим Театром-Театром перед новым годом открылся ледовый «Бионорд каток». Он работает бесплатно, но по предварительной записи. Записаться на каток можно на сайте. В личном кабинете будет сформирован QR-код, который можно распечатать или сохранить на телефон и показать контролеру перед катанием.

График работы катка:

  • Ежедневно с 10:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье — на час дольше, до 23:00;
  • Технические часы: с 16:00 до 17:00. Каток будет закрыт на техническое обслуживание, чтобы освежить лед.
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#Пермь#Хэппи нью еар#Новый год#Каток#Ледовый каток
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