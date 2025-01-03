Пермь едва не попала в ТОП-3 по дороговизне услуг катков в России

По этому показателю Пермь едва не попала в ТОП-3 по дороговизне проката. Санкт-Петербург стал самым дорогим городом: один сеанс катания с прокатом коньков обойдется здесь в 800 рублей. На втором месте Москва со стоимостью сеанса в 750 рублей. Со своими коньками в обоих городах дешевле — можно прокатиться в среднем за 500 рублей. В топ-3 самых дорогих городов вошел Ростов-на-Дону: катание с прокатом будет стоить в среднем 635 рублей.