Пермь едва не попала в ТОП-3 по дороговизне услуг катков в России

Posted 3 января, 09:33
Published 3 января, 09:33
Modified 3 января, 09:35
Updated 3 января, 09:35
В Перми сеанс катания на катках города со своими коньками обойдётся в среднем в 285 рублей. А с прокатом коньков — уже 555 рублей, сообщают аналитики сервиса 2ГИС.
По этому показателю Пермь едва не попала в ТОП-3 по дороговизне проката. Санкт-Петербург стал самым дорогим городом: один сеанс катания с прокатом коньков обойдется здесь в 800 рублей. На втором месте Москва со стоимостью сеанса в 750 рублей. Со своими коньками в обоих городах дешевле — можно прокатиться в среднем за 500 рублей. В топ-3 самых дорогих городов вошел Ростов-на-Дону: катание с прокатом будет стоить в среднем 635 рублей.
Дешевле всего взять коньки в прокат и покататься можно в Казани (190 рублей), Челябинске (270 рублей), Новосибирске и Красноярске (300 рублей), Екатеринбурге (400 рублей). Со своими коньками в этих городах катание будет стоить в среднем не дороже 200 рублей.
На площади перед Пермским академическим Театром-Театром перед новым годом открылся ледовый «Бионорд каток». Он работает бесплатно, но по предварительной записи. Записаться на каток можно на сайте. В личном кабинете будет сформирован QR-код, который можно распечатать или сохранить на телефон и показать контролеру перед катанием.
График работы катка: