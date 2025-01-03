Пермские энергетики готовятся к обильным снегопадам

Сегодня, 3 января ожидается кратковременное, но интенсивное потепление. Ночью умеренный снегопад на большей части края, на востоке сильный (в районе Губахи может быть 8-10 мм осадков). Затем утром в южные и центральные районы придет оттепель до 0…+2˚. В Перми также ожидается кратковременная оттепель, которая продлится несколько часов, с возможным похолоданием и усилением ветра во второй половине дня.