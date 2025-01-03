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Posted 3 января, 06:48

Published 3 января, 06:48

Modified 3 января, 06:49

Updated 3 января, 06:49

В пермской энергетике объявлен режим повышенной готовности

Пермские энергетики готовятся к обильным снегопадам

3 января 2025, 06:48
Фото: пресс-служба «Россети Урал»..

В пермской энергетике объявлен режим повышенной готовности

Об этом сообщают в ПАО «Россети Урал» — «Пермэнерго»

С этой полуночи по решению главного инженера в филиале ПАО «Россети Урал» — «Пермэнерго» введен режим повышенной готовности в связи c прогнозом неблагоприятных погодных условий на территории Пермского края. Об этом сообщают в компании.

Сегодня, 3 января ожидается кратковременное, но интенсивное потепление. Ночью умеренный снегопад на большей части края, на востоке сильный (в районе Губахи может быть 8-10 мм осадков). Затем утром в южные и центральные районы придет оттепель до 0…+2˚. В Перми также ожидается кратковременная оттепель, которая продлится несколько часов, с возможным похолоданием и усилением ветра во второй половине дня.

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