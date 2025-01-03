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Posted 3 января, 11:34

Published 3 января, 11:34

Modified 3 января, 11:36

Updated 3 января, 11:36

Завтра, 4 января, в Пермском крае прогнозируются гололедица и туман.

Пермяков предупреждают о гололедице и тумане

3 января 2025, 11:34
Фото: fusionbrain.ai.

Завтра, 4 января, в Пермском крае прогнозируются гололедица и туман.

В ГУ МЧС предупреждают о возможных трудностях на дорогах и в коммунальной сфере

По данным Пермского ЦГМС завтра, 4 января, местами по краю прогнозируется гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица, туман. Об этом сообщают в краевом ГУ МЧС.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и рост вероятности дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними, советуют спасатели.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют пермякам при авариях на сетях электроснабжения немедленно обесточить все электроприборы. Водителям стоит соблюдать скоростной режим, воздержаться от резких маневров и торможений на дорогах. Пешеходам необходимо осторожно передвигаться пешком и переходить проезжую часть во избежание травм. О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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