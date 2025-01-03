Пермяков предупреждают о гололедице и тумане

В ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют пермякам при авариях на сетях электроснабжения немедленно обесточить все электроприборы. Водителям стоит соблюдать скоростной режим, воздержаться от резких маневров и торможений на дорогах. Пешеходам необходимо осторожно передвигаться пешком и переходить проезжую часть во избежание травм. О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова экстренных служб 112.