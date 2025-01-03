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Posted 3 января, 07:03

Published 3 января, 07:03

Modified 3 января, 07:05

Updated 3 января, 07:05

В Пермском крае проверяют обстоятельства получения травм 10-месячным малышом

Прокуратура проверяет обстоятельства получения травм 10-месячным малышом в Суксуне

3 января 2025, 07:03
Фото: 1MI.

В Пермском крае проверяют обстоятельства получения травм 10-месячным малышом

В ребенка попал горящий фейерверк, на нем загорелся комбинезон

Прокуратура Суксунского района организовала проверку в связи с сообщением о фейерверке, попавшем в 10-месячного мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, 1 января в Суксуне в результате нарушения требований при использовании пиротехники травмирован 10-месячный мальчик, которому причинен термический ожог. Ребенок был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав несовершеннолетних, законности принятого по результатам проверки, проводимой органами полиции, правового решения, отмечают в прокуратуре.

#Происшествия#Прокуратура#Суксун
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