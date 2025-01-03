Прокуратура проверяет обстоятельства получения травм 10-месячным малышом в Суксуне

Posted 3 января, 07:03
Published 3 января, 07:03
Modified 3 января, 07:05
Updated 3 января, 07:05
Прокуратура Суксунского района организовала проверку в связи с сообщением о фейерверке, попавшем в 10-месячного мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, 1 января в Суксуне в результате нарушения требований при использовании пиротехники травмирован 10-месячный мальчик, которому причинен термический ожог. Ребенок был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав несовершеннолетних, законности принятого по результатам проверки, проводимой органами полиции, правового решения, отмечают в прокуратуре.