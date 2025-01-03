Прокуратура проверяет обстоятельства получения травм 10-месячным малышом в Суксуне

По данным ведомства, 1 января в Суксуне в результате нарушения требований при использовании пиротехники травмирован 10-месячный мальчик, которому причинен термический ожог. Ребенок был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.