Прошлый год в Пермском крае: теплее, влажнее, с двумя холодными месяцами

Posted 3 января, 05:36
Published 3 января, 05:36
Modified 3 января, 05:37
Updated 3 января, 05:37
Минувший 2024 год в Пермском крае был существенно прохладнее, чем 2023, но также оказался теплее климатической нормы. Анализ климатических событий прошедшего года обнародовали специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
Температура
На большей части края по среднегодовой температуре воздуха он занял шестое место в истории наблюдений. Лишь 2020, 2023, 2008, 2005 и 1995 гг. на всей территории края были теплее, чем 2024 г. Также в отдельных районах более теплым был 1981 год. Как известно, в мире 2024 год стал самым теплым в истории инструментальных наблюдений. В Москве и Санкт-Петербурге он занял второе место по среднегодовой температуре после 2020 г., в Екатеринбурге — пятое место, в Уфе — десятое.
Среднегодовая температура воздуха в Перми составила +3.9°, что на 1,2° выше климатической нормы, рассчитанной за период 1991–2020 гг. По территории края среднегодовая температура воздуха составила от +1.3° в Бисере до +5,0° в Чайковском. Это повсеместно на 0,6-0,7° холоднее, чем в 2023 г. В Перми среднегодовая температура воздуха составила +3,9°, что на 0,7° холоднее рекордно теплых 2020 и 2023 гг.
Положительная аномалия температуры воздуха сформировалась в основном за счет периода с сентября по декабрь. В период с января по август положительные и отрицательные аномалии компенсировали друг друга, и средняя температура воздуха соответствовала климатической норме, но осень и начало зимы выдались аномально теплыми (на 2,5-3° теплее нормы), причем наибольшая аномалия была на севере края.
В 2024 г. в Пермском крае было два холодных месяца — январь (на 1-3° холоднее нормы) и май (на 4-5,5° холоднее нормы). Май на большей части края стал самым холодным за 55 лет, с 1969 г. Также май стал первым очень холодным месяцем (с отклонением температуры от нормы более чем на 4°) за три с лишним года, с февраля 2021 г. Теплыми были шесть месяцев: март (на 1-1,5° теплее нормы), апрель (на 2-5° теплее нормы), июнь (на 2-2,5° теплее нормы), сентябрь (на 2-3° теплее нормы), ноябрь (на 2,5-4° теплее нормы) и декабрь (на 4-5° теплее нормы). Декабрь стал третьим самым теплым в истории наблюдений после 2003 и 2006 гг. В Перми это также единственный очень теплый месяц года (с отклонением от нормы более чем на 4°), тогда как на юге края очень теплым был еще апрель. В феврале, июле, августе и октябре температура воздуха в основном соответствовала климатической норме, хотя июль и август и воспринимались субъективно как холодные, в сравнении с теплыми и сухими 2022–2023 гг.
Осадки
За год в Перми выпало 706 мм осадков, что составляет 102% от нормы, рассчитанной за 1991–2020 гг. (687 мм). В Перми и на большей части края год стал самым влажным с 2019 г., а завершил сухой период, который начался во второй половине 2020 г. В сравнении с аномально сухим 2023 г., количество осадков в южной части края в 2024 г. увеличилось в полтора раза и более. За год по краю выпало от 532 мм в Кыне до 967 мм в Губахе. В основном это составляет 100-110% от нормы, местами на юге и на севере несколько больше (например, в Кунгуре выпало 697 мм, в Ныробе — 915 мм, что составляет свыше 120% от нормы).
Наибольшее количество осадков в 2024 г. выпало в июне–августе, а также в ноябре. Только ноябрь был с избыточным увлажнением по всей территории края, при этом два месяца (сентябрь и октябрь) были аномально сухими, когда не выпало и 50% от нормы осадков. В остальные месяцы количество осадков в среднем было близким к норме, но в январе, мае, июне–августе и декабре преобладали положительные аномалии. На отдельных станциях выпадало до двух месячных норм и более, как например в июне в Верещагино (173 мм), в июле в Осе и Октябрьском (151 и 167 мм), в августе в Ныробе (195 мм).
Максимумы и минимумы
Абсолютный минимум температуры в Пермском крае в 2024 г. −40,4°C был зафиксирован в Вае в ночь на 15 февраля 2024 г. Также -40,3°C было в Усть-Черной в ночь на 3 января. В Перми годовой минимум был отмечен в ночь на 16 февраля −31,5°C. Все эти минимумы выше, чем в 2023 г.
Абсолютный максимум температуры в Пермском крае в 2024 г. +34,2°C был зафиксирован в Чайковском 5 июля 2024 г. В Перми годовой максимум +33,0°C был отмечен 14 июня. Эти максимумы на 3-4°C ниже, чем в 2023 г., но близки к средним многолетним максимумам.
В Перми за год зафиксировано два дня с температурой воздуха –30°C и ниже (оба в феврале), и 8 дней с температурой воздуха +30°C и выше (по 4 дня в июне и в июле. Последний показатель близок к климатической норме. В прошлом году было 7 дней с температурой –30°C и ниже, и 11 дней с температурой воздуха +30°C и выше.
Главным событием года стал аномально холодный май — самый холодный с 1969 г., а первая половина мая на северо-западе края и в Кировской области была даже самой холодной с 1918 г. Отклонения температуры от нормы в среднем за месяц достигли -5,1˚ в Перми, -5,3˚ в Чердыни, а в первой половине мая на северо-западе края — 7˚ и более.
Сегодня, 3 января, главный ледовый городок Перми не будет работать. Это связано с резким потеплением.