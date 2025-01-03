Прошлый год в Пермском крае: теплее, влажнее, с двумя холодными месяцами

В 2024 г. в Пермском крае было два холодных месяца — январь (на 1-3° холоднее нормы) и май (на 4-5,5° холоднее нормы). Май на большей части края стал самым холодным за 55 лет, с 1969 г. Также май стал первым очень холодным месяцем (с отклонением температуры от нормы более чем на 4°) за три с лишним года, с февраля 2021 г. Теплыми были шесть месяцев: март (на 1-1,5° теплее нормы), апрель (на 2-5° теплее нормы), июнь (на 2-2,5° теплее нормы), сентябрь (на 2-3° теплее нормы), ноябрь (на 2,5-4° теплее нормы) и декабрь (на 4-5° теплее нормы). Декабрь стал третьим самым теплым в истории наблюдений после 2003 и 2006 гг. В Перми это также единственный очень теплый месяц года (с отклонением от нормы более чем на 4°), тогда как на юге края очень теплым был еще апрель. В феврале, июле, августе и октябре температура воздуха в основном соответствовала климатической норме, хотя июль и август и воспринимались субъективно как холодные, в сравнении с теплыми и сухими 2022–2023 гг.