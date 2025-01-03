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Posted 3 января, 12:36

Published 3 января, 12:36

Modified 3 января, 12:38

Updated 3 января, 12:38

В Кизеле построят котельную мощностью 45,6 МВт за более чем 355 млн рублей

В Кизеле построят котельную за более чем 355 миллионов рублей

3 января 2025, 12:36
Фото: 1MI.

В Кизеле построят котельную мощностью 45,6 МВт за более чем 355 млн рублей

Сюжет
Коммунальный рай
Мощность проектирующейся водогрейной котельной 45,6 МВт.

ГКУ «Центр организации закупок» Пермского края объявило электронный конкурс по выбору подрядчика для строительства новой водогрейной котельной для нужд центральной части Кизела. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок, на что первым обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».

Начальная цена контракта составляет 355 млн рублей. В рамках этих средств предстоит возвести газовую котельную мощностью 45,6 МВт на земельном участке по ул. Войнич, 25. Она должна работать круглосуточно в течение всего года.

Новый объект коммунальной инфраструктуры должен стать заменой существующей котельной, поэтому он не изменит схему теплоснабжения города.

В соответствии с техническим заданием победитель конкурса должен приступить к строительству 1 мая этого года, а сдать через год и три месяца — 31 июля 2026 года. Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет.

Итоги электронного конкурса планируется подвести 16 января этого года.

В ноябре жители Красновишерска остались без отопления и горячего водоснабжения. Котельная №2 не работает в течение недели. Вместе с тем, из котельной №5 течет теплоноситель.

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#Коммунальный рай#Экономика#Пермь#Конкурс#Кизел#Котельная
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