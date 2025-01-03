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Posted 3 января, 05:22

Published 3 января, 05:22

Modified 3 января, 05:24

Updated 3 января, 05:24

Празднование Нового года в центре Перми с 20 тысячами гостей прошло спокойно

В новогоднюю ночь на эспланаде было более 20 тысяч человек

3 января 2025, 05:22
Фото: properm.ru.

Празднование Нового года в центре Перми с 20 тысячами гостей прошло спокойно

Сюжет
Ледовый городок
Празднование Нового года в Перми прошло спокойно

В новогоднюю ночь городскую эспланаду посетили более 20 тысяч человек. Массовых нарушений общественного порядка не допущено, сообщают в администрации города.

В главном ледовом городке не было крупных мероприятий, но транслировались поздравления и играла музыка. В целях безопасности посетителей ледовые горки были закрыты.

По информации департамента общественной безопасности администрации Перми, серьёзных нарушений общественного порядка не допущено. В новогоднюю ночь безопасность пермяков обеспечивали сотрудники полиции, 100 сотрудников частных охранных организаций, Росгвардия.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу за ночь поступило 47 звонков граждан. В течение дежурных суток применялась система видеонаблюдения. За сутки с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года сотрудники Пермской городской службы спасения выезжали по звонкам пермяков 14 раз, в основном, по бытовым причинам, например, для открытия заклинивших замков.

Сегодня, 3 января, главный ледовый городок Перми не будет работать. Это связано с резким потеплением.

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#Пермь#Ледовый городок#Новый год
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