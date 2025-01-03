В новогоднюю ночь на эспланаде было более 20 тысяч человек

В Единую дежурно-диспетчерскую службу за ночь поступило 47 звонков граждан. В течение дежурных суток применялась система видеонаблюдения. За сутки с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года сотрудники Пермской городской службы спасения выезжали по звонкам пермяков 14 раз, в основном, по бытовым причинам, например, для открытия заклинивших замков.