В новогоднюю ночь на эспланаде было более 20 тысяч человек

Posted 3 января, 05:22
Published 3 января, 05:22
Modified 3 января, 05:24
Updated 3 января, 05:24
В новогоднюю ночь городскую эспланаду посетили более 20 тысяч человек. Массовых нарушений общественного порядка не допущено, сообщают в администрации города.
В главном ледовом городке не было крупных мероприятий, но транслировались поздравления и играла музыка. В целях безопасности посетителей ледовые горки были закрыты.
По информации департамента общественной безопасности администрации Перми, серьёзных нарушений общественного порядка не допущено. В новогоднюю ночь безопасность пермяков обеспечивали сотрудники полиции, 100 сотрудников частных охранных организаций, Росгвардия.
В Единую дежурно-диспетчерскую службу за ночь поступило 47 звонков граждан. В течение дежурных суток применялась система видеонаблюдения. За сутки с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года сотрудники Пермской городской службы спасения выезжали по звонкам пермяков 14 раз, в основном, по бытовым причинам, например, для открытия заклинивших замков.
Сегодня, 3 января, главный ледовый городок Перми не будет работать. Это связано с резким потеплением.