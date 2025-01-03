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Posted 3 января, 08:59

Published 3 января, 08:59

Modified 3 января, 09:01

Updated 3 января, 09:01

В субботу, 4 января в Перми пройдет День снеговика

В Перми пройдет День снеговика

3 января 2025, 08:59
Фото: 1MI.

В субботу, 4 января в Перми пройдет День снеговика

Сюжет
Хэппи нью еар
Всех горожан призывают участвовать в акции.

В субботу, 4 января в Перми пройдет День снеговика. Об этом сообщает прес-сслужба администрации Перми.

Слепить самого известного снежного персонажа можно любого размера и в любом месте: у себя во дворе, на игровой площадке, на садовом участке. Пермяков призывают делать фото и видео своих снеговиков и делиться ими в социальных сетях с хэштегом #ДеньСнеговикаПермь, чтобы их увидело как можно больше людей.

На массовою лепку снеговиков 4 января в парки и на центральную набережную приглашаются взрослые и дети, семьи, корпоративные команды. Мероприятие пройдет на площадке напротив 6-го причала набережной Камы с 12:00 до 14:00, в саду имени Миндовского с 11:00 до 14:00, а также в парке имени Чехова с 11:00 до 14:00. В День снеговика в Перми на интерактивную программу также ждут посетителей парка «Счастье есть» с 12:00 до 14:00.

Ранее мэрия сообщила, куда пойти в новогодние праздники в Перми .

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