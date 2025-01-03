В Перми пройдет День снеговика

На массовою лепку снеговиков 4 января в парки и на центральную набережную приглашаются взрослые и дети, семьи, корпоративные команды. Мероприятие пройдет на площадке напротив 6-го причала набережной Камы с 12:00 до 14:00, в саду имени Миндовского с 11:00 до 14:00, а также в парке имени Чехова с 11:00 до 14:00. В День снеговика в Перми на интерактивную программу также ждут посетителей парка «Счастье есть» с 12:00 до 14:00.