В Перми в преддверии новогодних праздников вырос на 70% спрос на кейтеринг

Рост спроса отмечается несмотря на значительное увеличение цен. Полноценное меню на одну персону обойдётся в сумму не менее 5 тыс. рублей, а на фуршет необходимо закладывать порядка 3,5 тыс. рублей с расчётом на одного человека. За год эти суммы выросли на 40%.