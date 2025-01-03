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Posted 3 января, 11:00

Published 3 января, 11:00

Modified 3 января, 11:02

Updated 3 января, 11:02

В Перми на 40% выросли цены кейтеринга и на 70% — спрос на него

В Перми в преддверии новогодних праздников вырос на 70% спрос на кейтеринг

3 января 2025, 11:00
Фото: Изображение Midjourney.

В Перми на 40% выросли цены кейтеринга и на 70% — спрос на него

Сюжет
Хэппи нью еар
Стоимость полноценного меню на одного участника праздника выросла на 40%.

Спрос на услуги популярных кейтеринговых компаний в преддверии праздника в Перми вырос почти на 70%, если сравнивать с показателями 2023 года. Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на представителей сферы.

Рост спроса отмечается несмотря на значительное увеличение цен. Полноценное меню на одну персону обойдётся в сумму не менее 5 тыс. рублей, а на фуршет необходимо закладывать порядка 3,5 тыс. рублей с расчётом на одного человека. За год эти суммы выросли на 40%.

Предпочтут получить премию вместо новогоднего корпоратива 70% жителей Пермского края. «„Любовь“ пермяков к новогодним корпоративам не выдерживает никакой конкуренции с возможностью получить премию», — сообщают аналитики hh.ru.

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#Экономика#Пермь#Хэппи нью еар#Новый год#Рост цен#Корпоративы
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