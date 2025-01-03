В Перми в преддверии новогодних праздников вырос на 70% спрос на кейтеринг

Posted 3 января, 11:00
Published 3 января, 11:00
Modified 3 января, 11:02
Updated 3 января, 11:02
Спрос на услуги популярных кейтеринговых компаний в преддверии праздника в Перми вырос почти на 70%, если сравнивать с показателями 2023 года. Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на представителей сферы.
Рост спроса отмечается несмотря на значительное увеличение цен. Полноценное меню на одну персону обойдётся в сумму не менее 5 тыс. рублей, а на фуршет необходимо закладывать порядка 3,5 тыс. рублей с расчётом на одного человека. За год эти суммы выросли на 40%.
Предпочтут получить премию вместо новогоднего корпоратива 70% жителей Пермского края. «„Любовь“ пермяков к новогодним корпоративам не выдерживает никакой конкуренции с возможностью получить премию», — сообщают аналитики hh.ru.